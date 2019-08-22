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Антисанітарія та купа мотлоху: лучанин перетворив свою квартиру на сміттєзвалище. ФОТО

Антисанітарія та купа мотлоху: лучанин перетворив свою квартиру на сміттєзвалище. ФОТО
До департаменту муніципальної варти Луцької міської ради надійшло звернення від містян, що житель будинку по вулиці Станіславського закидав квартиру сміттям та різного роду речами, від яких поширювався неприємний запах в будинку.

Про це йдеться на сторінці департаменту муніципальної варти Луцькради.

Інспектор департаменту мунварти склав протокол про адміністративне правопорушення за ст. 150 КУпАП та направив на розгляд адміністративній комісії при виконавчому комітеті Луцької міської ради.

Додатково повідомляють, що у департаменті функціонує гаряча лінія «Групи швидкого реагування», де можна передати звернення за телефонами: 0670000679 та 0661021102.

Антисанітарія та купа мотлоху: лучанин перетворив свою квартиру на сміттєзвалище. ФОТО
Антисанітарія та купа мотлоху: лучанин перетворив свою квартиру на сміттєзвалище. ФОТО
Антисанітарія та купа мотлоху: лучанин перетворив свою квартиру на сміттєзвалище. ФОТО
Антисанітарія та купа мотлоху: лучанин перетворив свою квартиру на сміттєзвалище. ФОТО

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Теги: Луцьк, сміттєзвалище, муіципали
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