На Волині призначили директорів двох лісгоспів
Сьогодні, 22:21
Державне підприємство "Горохівське лісомисливське господарство" та Державне підприємство «Ковельське лісомисливське господарство» отримали нових очільників.
Про це повідомляють у Волинському обласному управлінні лісового та мисливського господарства.
Новим директором Горохівського лісгоспу стала Наталія Козій, а очільником Ковельського лісове господарста став Віктор Данилюк, якого призначили Наказом голови Державного агентства лісових ресурсів України.
Наталія Миколаївна Козій – уродженка с. Банилів-Підгірний Сторожинецького району Чернівецької області. Має спеціалізовану вищу освіту – закінчила Український державний лісотехнічний університет за спеціальністю «Лісове господарство».
Розпочала свою трудову діяльність у липні 2003 року – інженером лісовідновлення Володимир-Волинського держлісмисгоспу. На згаданому підприємстві працювала на різних посадах. З серпня 2017 – головний лісничий державного підприємства «Володимир-Волинське лісомисливське господарство».
Віктор Петрович Данилюк – уродженець м. Ковель. Має повну вищу освіту – закінчив Державний лісотехнічний університет України у 1999 році за спеціальністю «Лісове господарство».
Трудову діяльність розпочав у Ковельському держлісгоспі у 2000 році інженером з реалізації, згодом був переведений на посаду інженера зовнішньоекономічної діяльності. Займав посади провідного інженера з реалізації, головного інженера ДП «Ковельське лісове господарство». З грудня 2012 року виконував обов’язки та з березня 2013 року призначений за контрактом на посаду директора державного підприємства «Городоцьке лісове господарство».
Начальник управління Олександр Кватирко представив керівників колективам.
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Про це повідомляють у Волинському обласному управлінні лісового та мисливського господарства.
Новим директором Горохівського лісгоспу стала Наталія Козій, а очільником Ковельського лісове господарста став Віктор Данилюк, якого призначили Наказом голови Державного агентства лісових ресурсів України.
Наталія Миколаївна Козій – уродженка с. Банилів-Підгірний Сторожинецького району Чернівецької області. Має спеціалізовану вищу освіту – закінчила Український державний лісотехнічний університет за спеціальністю «Лісове господарство».
Розпочала свою трудову діяльність у липні 2003 року – інженером лісовідновлення Володимир-Волинського держлісмисгоспу. На згаданому підприємстві працювала на різних посадах. З серпня 2017 – головний лісничий державного підприємства «Володимир-Волинське лісомисливське господарство».
Віктор Петрович Данилюк – уродженець м. Ковель. Має повну вищу освіту – закінчив Державний лісотехнічний університет України у 1999 році за спеціальністю «Лісове господарство».
Трудову діяльність розпочав у Ковельському держлісгоспі у 2000 році інженером з реалізації, згодом був переведений на посаду інженера зовнішньоекономічної діяльності. Займав посади провідного інженера з реалізації, головного інженера ДП «Ковельське лісове господарство». З грудня 2012 року виконував обов’язки та з березня 2013 року призначений за контрактом на посаду директора державного підприємства «Городоцьке лісове господарство».
Начальник управління Олександр Кватирко представив керівників колективам.
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