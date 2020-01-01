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На Волині призначили директорів двох лісгоспів

На Волині призначили директорів двох лісгоспів
Державне підприємство "Горохівське лісомисливське господарство" та Державне підприємство «Ковельське лісомисливське господарство» отримали нових очільників.

Про це повідомляють у Волинському обласному управлінні лісового та мисливського господарства.

Новим директором Горохівського лісгоспу стала Наталія Козій, а очільником Ковельського лісове господарста став Віктор Данилюк, якого призначили Наказом голови Державного агентства лісових ресурсів України.

Наталія Миколаївна Козій – уродженка с. Банилів-Підгірний Сторожинецького району Чернівецької області. Має спеціалізовану вищу освіту – закінчила Український державний лісотехнічний університет за спеціальністю «Лісове господарство».

Розпочала свою трудову діяльність у липні 2003 року – інженером лісовідновлення Володимир-Волинського держлісмисгоспу. На згаданому підприємстві працювала на різних посадах. З серпня 2017 – головний лісничий державного підприємства «Володимир-Волинське лісомисливське господарство».

Віктор Петрович Данилюк – уродженець м. Ковель. Має повну вищу освіту – закінчив Державний лісотехнічний університет України у 1999 році за спеціальністю «Лісове господарство».

Трудову діяльність розпочав у Ковельському держлісгоспі у 2000 році інженером з реалізації, згодом був переведений на посаду інженера зовнішньоекономічної діяльності. Займав посади провідного інженера з реалізації, головного інженера ДП «Ковельське лісове господарство». З грудня 2012 року виконував обов’язки та з березня 2013 року призначений за контрактом на посаду директора державного підприємства «Городоцьке лісове господарство».

Начальник управління Олександр Кватирко представив керівників колективам.

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Теги: Горохів, ВОУЛМГ
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