Зеленський призначив двох суддів на Волині
Сьогодні, 19:38
Президент України Володимир Зеленський призначив суддів у Ківерцівський районний суд та у Луцький міськрайонний суд.
Про це йдеться в указі глави держави від 2 липня.
"Призначити у місцевих загальних судах на посади:
судді Ківерцівського районного суду Волинської області Сіліч Юлію Леонідівну;
судді Луцького міськрайонного суду Волинської області Марчука Анатолія Васильовича", - йдеться у наказі.
Зазначимо, цим же документом Зеленський призначав ще декілька суддів в інші регіони України.
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Про це йдеться в указі глави держави від 2 липня.
"Призначити у місцевих загальних судах на посади:
судді Ківерцівського районного суду Волинської області Сіліч Юлію Леонідівну;
судді Луцького міськрайонного суду Волинської області Марчука Анатолія Васильовича", - йдеться у наказі.
Зазначимо, цим же документом Зеленський призначав ще декілька суддів в інші регіони України.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: «Хабарник! За ґрати!»: волиняни не пустили на роботу суддю, який брав хабарі полуницями і сіном. ВІДЕО
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