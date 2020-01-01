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Зеленський призначив двох суддів на Волині

Зеленський призначив двох суддів на Волині
Президент України Володимир Зеленський призначив суддів у Ківерцівський районний суд та у Луцький міськрайонний суд.

Про це йдеться в указі глави держави від 2 липня.

"Призначити у місцевих загальних судах на посади:

судді Ківерцівського районного суду Волинської області Сіліч Юлію Леонідівну;

судді Луцького міськрайонного суду Волинської області Марчука Анатолія Васильовича", - йдеться у наказі.

Зазначимо, цим же документом Зеленський призначав ще декілька суддів в інші регіони України.

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Теги: Зеленський, судді, Луцький міськрайонний суд
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