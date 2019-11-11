У волинському місті після кількох ДТП на перехресті встановили дорожні знаки





Про це йдеться на сторінках видання



Два знаки “Дати дорогу” з’явилися з двох сторін вулиці Софії Ковалевської.



Нагадаємо, місцеві мешканці розповіли, що ДТП на цьому перехресті трапляються часто.



Через це вони звернулися до влади з вимогою встановити на перехресті відповідні знаки пріорітету. Як розповіли, одним з рішень виконкому ще півроку тому було доручено комунальному підприємству «Полігон» встановити знаки.



Їх встановили після ДТП 27-го червня.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському на перехресті вулиць Лесі Українки і Софії Ковалевської після кількох аварій встановили необхідні дорожні знаки.Про це йдеться на сторінках видання БУГ Два знаки “Дати дорогу” з’явилися з двох сторін вулиці Софії Ковалевської.Нагадаємо, місцеві мешканці розповіли, що ДТП на цьому перехресті трапляються часто.Через це вони звернулися до влади з вимогою встановити на перехресті відповідні знаки пріорітету. Як розповіли, одним з рішень виконкому ще півроку тому було доручено комунальному підприємству «Полігон» встановити знаки.Їх встановили після ДТП 27-го червня.

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