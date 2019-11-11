У волинському місті після кількох ДТП на перехресті встановили дорожні знаки
Сьогодні, 08:10
У Володимирі-Волинському на перехресті вулиць Лесі Українки і Софії Ковалевської після кількох аварій встановили необхідні дорожні знаки.
Про це йдеться на сторінках видання БУГ.
Два знаки “Дати дорогу” з’явилися з двох сторін вулиці Софії Ковалевської.
Нагадаємо, місцеві мешканці розповіли, що ДТП на цьому перехресті трапляються часто.
Через це вони звернулися до влади з вимогою встановити на перехресті відповідні знаки пріорітету. Як розповіли, одним з рішень виконкому ще півроку тому було доручено комунальному підприємству «Полігон» встановити знаки.
Їх встановили після ДТП 27-го червня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться на сторінках видання БУГ.
Два знаки “Дати дорогу” з’явилися з двох сторін вулиці Софії Ковалевської.
Нагадаємо, місцеві мешканці розповіли, що ДТП на цьому перехресті трапляються часто.
Через це вони звернулися до влади з вимогою встановити на перехресті відповідні знаки пріорітету. Як розповіли, одним з рішень виконкому ще півроку тому було доручено комунальному підприємству «Полігон» встановити знаки.
Їх встановили після ДТП 27-го червня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Президент присвоїв почесне звання викладачу з Луцька
Сьогодні, 08:40
У волинському місті після кількох ДТП на перехресті встановили дорожні знаки
Сьогодні, 08:10
Коли на Волині розпочнуться жнива
Сьогодні, 07:35
Уродженка Рівненщини потрапила у ТОП-10 футболісток світу
Сьогодні, 06:21