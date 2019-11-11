вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У волинському місті після кількох ДТП на перехресті встановили дорожні знаки

У волинському місті після кількох ДТП на перехресті встановили дорожні знаки
У Володимирі-Волинському на перехресті вулиць Лесі Українки і Софії Ковалевської після кількох аварій встановили необхідні дорожні знаки.

Про це йдеться на сторінках видання БУГ.

Два знаки “Дати дорогу” з’явилися з двох сторін вулиці Софії Ковалевської.

Нагадаємо, місцеві мешканці розповіли, що ДТП на цьому перехресті трапляються часто.

Через це вони звернулися до влади з вимогою встановити на перехресті відповідні знаки пріорітету. Як розповіли, одним з рішень виконкому ще півроку тому було доручено комунальному підприємству «Полігон» встановити знаки.

Їх встановили після ДТП 27-го червня.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: дорожні знаки, Володимир-Волинський, ДТП
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Літній «бум» на волинських озерах під час епідемії COVID-19: що кажуть в ОДА
У День медика підприємець пригостив полуницею працівників інфекційної лікарні Луцька
Луцьк попрощався із загиблим на Сході воїном Іллею Струком. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В Україні – 876 нових випадків коронавірусу за останню добу, з них на Волині – 63
Сьогодні, 08:50
Президент присвоїв почесне звання викладачу з Луцька
Сьогодні, 08:40
У волинському місті після кількох ДТП на перехресті встановили дорожні знаки
Сьогодні, 08:10
Коли на Волині розпочнуться жнива
Сьогодні, 07:35
Уродженка Рівненщини потрапила у ТОП-10 футболісток світу
Сьогодні, 06:21
Схожі новини
На Волині – аварія за участі трьох автівок. ФОТО На Волині – аварія за участі трьох автівок. ФОТО
30 червень, 22:21
У місті на Волині зіткнулися фура і бус У місті на Волині зіткнулися фура і бус
11 листопад, 2019, 16:20
У місті на Волині зіткнулися бус та мінівен. ФОТО У місті на Волині зіткнулися бус та мінівен. ФОТО
15 жовтень, 2019, 09:47
У Луцьку дорожні знаки «потопають» у деревах У Луцьку дорожні знаки «потопають» у деревах
13 липень, 2019, 09:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В Україні – 876 нових випадків коронавірусу за останню добу, з них на Волині – 63
Сьогодні, 08:50
 0
Президент присвоїв почесне звання викладачу з Луцька
Сьогодні, 08:40
 0
У волинському місті після кількох ДТП на перехресті встановили дорожні знаки
Сьогодні, 08:10
 0
Коли на Волині розпочнуться жнива
Сьогодні, 07:35
 0
Уродженка Рівненщини потрапила у ТОП-10 футболісток світу
Сьогодні, 06:21
 0
Медіа
відео
1/8