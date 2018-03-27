На Волині влада та поліція перевірили, як ремонтують дорогу

В Іваничівському районі представники влади та правоохоронці перевірили, як ремонтують одну з доріг району.Про це йдеться на сайті Іваничівської РДА.1 липня 2020року, голова райдержадміністраціїразом із заступником голови райдержадміністрації, сільським головою Луковичівської сільської ради, начальником Іваничівського відділення Горохівського відділу поліції ГУ національної поліції України у Волинській області, інспектором сектору реагування патрульної поліції, Павлівським сільським головоюта представником МП «Шлях» проінспектували хід виконання ремонтних робіт на дорозі загального користування місцевого значення О 030104 Маркостав-Бужковичі-Луковичі-Орищі.На сьогоднішній день на дорозі проводяться такі роботи: косіння трави, чистка обочин. У подальшому планують засипати великі вибоїни та відремонтувати білощебеневе покриття до села Луковичі.Слід зазначити, що на ці роботи будуть використовувати щомісячно 340 тисяч гривень коштів дорожнього фонду на Волинську область для експлуатування та отримання доріг місцевого значення.