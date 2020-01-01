У Windows зміниться меню «Пуск»





Новий дизайн меню «Пуск» знизить контрастність іконок швидкого запуску і зробить їх більш обтічними, - пише



Зміняться також панель завдань і система повідомлень, передає kommersant. Новий дизайн меню «Пуск» знизить контрастність іконок швидкого запуску і зробить їх більш обтічними. Тепер вони будуть з'являтися на однорідному і частково прозорому тлі. Конфігурація клавіш Alt-Tab тепер дозволить перемикатися не тільки між додатками, але і між сторінками браузера Edge.



Панель завдань можна буде персоналізувати і пов'язати з аккаунтом Xbox Live або смартфоном на операційній системі Android. Повідомлення тепер можна буде швидко закрити, натиснувши на хрестик у правому верхньому куті, а в налаштуваннях посилання на застарілу панель управління, тепер будуть перенаправляти на сторінку з інформацією про програму.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Американська корпорація Microsoft на своєму блозі оголосила, що в наступному оновленні Windows 10 представить новий дизайн меню «Пуск» і змінить конфігурацію клавіш Alt-Tab.Новий дизайн меню «Пуск» знизить контрастність іконок швидкого запуску і зробить їх більш обтічними, - пише УНІАН Зміняться також панель завдань і система повідомлень, передає kommersant. Новий дизайн меню «Пуск» знизить контрастність іконок швидкого запуску і зробить їх більш обтічними. Тепер вони будуть з'являтися на однорідному і частково прозорому тлі. Конфігурація клавіш Alt-Tab тепер дозволить перемикатися не тільки між додатками, але і між сторінками браузера Edge.Панель завдань можна буде персоналізувати і пов'язати з аккаунтом Xbox Live або смартфоном на операційній системі Android. Повідомлення тепер можна буде швидко закрити, натиснувши на хрестик у правому верхньому куті, а в налаштуваннях посилання на застарілу панель управління, тепер будуть перенаправляти на сторінку з інформацією про програму.

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