У Луцьку під колеса автівки потрапив велосипедист. ФОТО
Сьогодні, 21:17
В обласному центрі Волині сталася дорожньо-транспортна пригода за участі велосипедистів.
Про це повідомляє «Волинь24».
ДТП трапилася у четвер, 2 липня, на розі вулиці Задворецької та проспекту Волі.
Автомобіль «Nissan» збив велосипедиста.
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Про це повідомляє «Волинь24».
ДТП трапилася у четвер, 2 липня, на розі вулиці Задворецької та проспекту Волі.
Автомобіль «Nissan» збив велосипедиста.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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