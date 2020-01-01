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У Луцьку під колеса автівки потрапив велосипедист. ФОТО

У Луцьку під колеса автівки потрапив велосипедист. ФОТО
В обласному центрі Волині сталася дорожньо-транспортна пригода за участі велосипедистів.

Про це повідомляє «Волинь24».

ДТП трапилася у четвер, 2 липня, на розі вулиці Задворецької та проспекту Волі.

Автомобіль «Nissan» збив велосипедиста.

У Луцьку під колеса автівки потрапив велосипедист. ФОТО
У Луцьку під колеса автівки потрапив велосипедист. ФОТО

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Теги: ДТП, Луцьк
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