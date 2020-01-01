У Луцьку під колеса автівки потрапив велосипедист. ФОТО





Про це повідомляє



ДТП трапилася у четвер, 2 липня, на розі вулиці Задворецької та проспекту Волі.



Автомобіль «Nissan» збив велосипедиста.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В обласному центрі Волині сталася дорожньо-транспортна пригода за участі велосипедистів.Про це повідомляє «Волинь24». ДТП трапилася у четвер, 2 липня, на розі вулиці Задворецької та проспекту Волі.Автомобіль «Nissan» збив велосипедиста.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію