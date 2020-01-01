На Шацьких озерах та в інших місцях масового відпочинку посилили карантин

На Волині у місцях масового відпочинку людей вирішили ввести більш жорсткий карантин.Таке рішення прийняли члени обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки, - повідомляють у Волинській ОДА.Згідно з рішенням, від завтра, 3 липня 2020-го року, в області відбудеться посилення карантину в районах з місцями масового відпочинку людей, зокрема біля водойм. У цьому числі й Шацький район, де окрім цього, з 3 липня заборонять регулярні та нерегулярні пасажирські перевезення автомобільним транспортом у приміському та міжміському внутрішньообласному сполученні.Посилити контроль та карантинні заходи на території області вирішили за поданням головного державного санітарного лікаря областіпід час засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, що відбулася 2 липня 2020-го року під керівництвом голови ОДАЗа словами Наталії Янко, аналіз епідемічної ситуації показує, що рівень захворюваності на COVID-19 у Волинській області знаходиться на стабільно високому рівні. Так, на сьогодні за показниками область посідає 4-те місце в Україні щодо поширення коронавірусної інфекції.«Зокрема, упродовж останнії трьох днів щоденно реєструються перевищення по 2 із 4 визначених критеріїв: коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 зростає і становить 21,3 %, 23,1 %, 24,1 % при рекомендованому не більше 11%. Ще один перевищений показник – динаміка випадків інфікування, який щоденно збільшується і становить відповідно 10,4 %, 19,4 % та 24,5 % (при рекомандованому не більше 10 %). Середній показник захворюваності по області на COVID-19 за останніх 7 днів становить 47 на 100 тис. населення. Найвищі рівні захворюваності, як і раніше, зафіксовано у Камінь-Каширському – 93,8, Ківерцівському – 77,1 та Ратнівському – 73,3 районах. За останній тиждень найбільший ріст захворюваності відбувається в Шацькому районі і становить 60,3 на 100 тис. населення, та у м.Луцьку – 47,8», - наголосила головний державний санітарний лікар області.Серед основних додаткових протиепідемічних заходів, які прийняли члени комісії – заборона регулярних та нерегулярних пасажирських перевезень автомобільним транспортом у приміському та міжміському внутрішньообласному сполученні у Шацькому районі та проведення контролюючими органами перевірок закладів на усій території області, що надають послуги з розміщення, у тому числі баз відпочинку, майданчиків для кемпінгу, хостелів, санаторіїв, пансіонатів, літніх оздоровчих таборів тощо.Окрім цього, Шацькій райдержадміністрації рекомендували прийняти ряд додаткових рішень для протидії поширенню коронавірусній інфекції.