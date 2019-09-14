На Донбасі бойовики поранили українського військового





Про це йдеться на сторінці Операції об'єднаних сил.



Так, 2 липня, поблизу населеного пункту Невельське зі стрілецької зброї терористи поранили українського військовослужбовця. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу.



"Такі злочинні дії ворога не залишилися безкарними. Підрозділи Об’єднаних сил, використовуючи наявні вогневі засоби, дали збройним формуванням Російської Федерації адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються", - йдеться у дописі на сторінці ООС.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Російсько-окупаційні війська вкотре порушили режим припинення вогню та обстріляли позиції Об’єднаних сил.Про це йдеться на сторінці Операції об'єднаних сил.Так, 2 липня, поблизу населеного пункту Невельське зі стрілецької зброї терористи поранили українського військовослужбовця. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу."Такі злочинні дії ворога не залишилися безкарними. Підрозділи Об’єднаних сил, використовуючи наявні вогневі засоби, дали збройним формуванням Російської Федерації адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються", - йдеться у дописі на сторінці ООС.

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