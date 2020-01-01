У Луцьку на Стиру встановили пристрій, який захищатиме рибу. ФОТО

У Луцьку на річці Стир встановили рибозахисний пристрій. Його встновили на водозаборі ТОВ «Тепло-Енерго-Центр».Водозабір розташований на березі Стиру, що поблизу вулиці Героїв УПА, - йдеться у повідомленні на сторінці Волинського рибоохоронного патруля.Встановлений рибозахисний оголовок зонтичного типу призначений для попередження потрапляння у водозабір водних біоресурсів, травмування та загибелі молоді та дорослих особин риб. Контроль за встановленням даного устаткування здійснювали працівники Волинського рибоохоронного патруля.Спеціалісти запевняють, що справна робота гідротехнічного устаткування – це не лише вчасне надання послуг, пов’язаних із подачею води, але й врахування вимог охорони тваринного світу та рибного господарства.Як відомо, згідно з діючим природоохоронним законодавством усі водозабірні споруди з відкритих джерел, які мають рибогосподарське значення, обов'язково повинні бути обладнані ефективними рибозахисними системами. Державний нагляд за роботою водозабірних споруд на водоймах області та наявністю спеціальних рибозахисних пристроїв здійснюється працівниками відділу іхтіології та регулювання рибальства Управління Держрибагентства у Волинській області.Рибозахисні споруди проектують на підставі іхтіологічних досліджень, в яких повинні бути визначені види та розмір риб, що мають бути захищені, розподілення їх на глибині, місця нересту та зимівлі риб, швидкість течії, при якій буде забезпечене відведення водних біоресурсів від таких пристроїв. Споруди та пристрої для рибзахисту відносять до гідротехнічних споруд спеціального призначення – інженерні споруди, що допомагають здійснювати певні водогосподарські заходи як щодо використання водних ресурсів, так і для захисту від шкідливої дії води.В Управлінні Державного агентства рибного господарства у Волинській області нагадали, що відповідно до ст. 86-1 КУпАП, експлуатація на водних об’єктах водозабірних споруд, не забезпечених рибозахисним обладнанням, якщо його наявність передбачена відповідними нормативами, або з неефективно працюючим рибозахисним обладнанням тягне за собою накладення штрафу на громадян від одного до шести неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – від п’яти до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.