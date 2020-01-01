Коли на Волині розпочнуться жнива

При сприятливих погодних умовах жнива на Волині відбудуться в оптимальні терміни.Про це говорили під час наради у заступника голови обласної державної адміністрації Олександра Троханенка щодо підготовки в області до жнивної кампанії 2020 року за участю представників найпотужніших підприємств на ринку зерна краю, - повідомляють у Волинській ОДА.За словами начальника управління агропромислового розвитку облдержадміністрації Юрій Горбенко, цьогоріч урожай зернових культур на Волині очікується не гірший, ніж минулого року. Сьомий рік поспіль фахівці передбачають валовий збір зернових у понад 1 млн тонн, що забезпечить повну потребу області у продовольчому зерні.У поточному році, згідно з попередніми даними, до збирання підлягає 421,0 тис. га сільськогосподарських культур, з яких 302,0 тис. га займають посіви зернових культур, 38,0 тис. га – соя, 31,0 тис. га – соняшник та 50,5 тис. га – ріпак.Наразі практично усі посіви знаходяться у доброму стані. Однак, ймовірний вплив на якість насіння цих культур можуть мати підвищена вологість та високі температурні показники, що сприяє поширенню хвороб серед агрокультур. Відтак, аграрії здійснюватимуть обов’язковий аналіз якості насіння сертифікованими лабораторіями.За даними державної сільськогосподарської дослідної станції, в області початок жнив очікується в перших числах другої декади липня зі збирання озимого ячменю та озимого ріпаку, опісля – пшениці.Як наголосив Юрій Горбенко, технічний потенціал області, зокрема, наявна кількість техніки у великотоварних господарствах, за сприятливих погодних умов дозволить в оптимальні терміни виконати намічений комплекс жнивних робіт – протягом 12-14 днів.У свою чергу, заступник голови обласної державної адміністрації Олександр Троханенко зауважив, що, з огляду на специфічність цьогорічних погодних умов, зокрема, на рясні опади у період дозрівання ранніх зернових та зернобобових культур і високу імовірність збереження такої ситуації у період жнивних робіт, надзвичайно гостро стоїть питання забезпечення безперебійної роботи зерносушарних комплексів.Як поінформували представники зерносушарних підприємств, практично усі вони готові до початку жнив і пропонують різноманітні види співпраці щодо закупівлі та переробки зернових і олійних культур.