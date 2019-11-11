Кабмін звільнив очільників Укртрансбезпеки та Держлісагентства

Андрія Заблоцького.



Про це йдеться у розпорядженні уряду № 808-р, - пише



«Звільнити Заблоцького Андрія Володимировича з посади Голови Державного агентства лісових ресурсів України відповідно до частини першої статті 87(1) Закону України "Про державну службу"», — зазначено у документі.



У цій статті зазначено, що рішення про звільнення держслужбовця з посади державної служби категорії «А» може бути з власної ініціативи, за поданням прем’єр-міністра або відповідного міністра чи керівника центрального органу виконавчої влади (керівника держоргану).



Очолювати це агентство Заболоцького призначили наприкінці 2019 року. До цього він був керівником аграрного сектору BRDO в Офісі ефективного регулювання.



Нагадаємо, у червні 2020-го в Держлісагентстві пообіцяли перевірити факти, викладені у розслідуванні організації Earthsight про нібито незаконну рубку дерев у Карпатах, з яких потім шведська компанія IKEA виробляє свою продукцію.



Тоді глава Держлісагентства Андрій Заблоцький підписав наказ про проведення протягом двох тижнів ретельної перевірки Великобичківського лісгоспу.



Також уряд постановою № 788-р від 1 липня звільнив з посади голови Державної служби України з безпеки на транспорті Олександра Погорілого.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Кабінет міністрів на позачерговому засіданні в четвер, 2 липня, ухвалив рішення звільнити голову Державного агентства лісових ресурсівПро це йдеться у розпорядженні уряду № 808-р, - пише Громадське «Звільнити Заблоцького Андрія Володимировича з посади Голови Державного агентства лісових ресурсів України відповідно до частини першої статті 87(1) Закону України "Про державну службу"», — зазначено у документі.У цій статті зазначено, що рішення про звільнення держслужбовця з посади державної служби категорії «А» може бути з власної ініціативи, за поданням прем’єр-міністра або відповідного міністра чи керівника центрального органу виконавчої влади (керівника держоргану).Очолювати це агентство Заболоцького призначили наприкінці 2019 року. До цього він був керівником аграрного сектору BRDO в Офісі ефективного регулювання.Нагадаємо, у червні 2020-го в Держлісагентстві пообіцяли перевірити факти, викладені у розслідуванні організації Earthsight про нібито незаконну рубку дерев у Карпатах, з яких потім шведська компанія IKEA виробляє свою продукцію.Тоді глава Держлісагентства Андрій Заблоцький підписав наказ про проведення протягом двох тижнів ретельної перевірки Великобичківського лісгоспу.Також уряд постановою № 788-р від 1 липня звільнив з посади голови Державної служби України з безпеки на транспорті

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