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У Луцьку з'явився перший в Україні сертифікований «метальний» центр. ФОТО

У Луцьку з'явився перший в Україні сертифікований «метальний» центр. ФОТО
В обласному центрі Волині відкрили перший в Україні сертифікований центр легкоатлетичних метань.

Про це йдеться на сторінці ФЛА Волинської області.

Центр відкрили на базі Луцького національного техуніверситету (ЛНТУ), у ньому можна виконувати всі види метань, розміщено три сектори – для метання диску й молота, спису і штовхання ядра.
У Луцьку з'явився перший в Україні сертифікований «метальний» центр. ФОТО
У Луцьку з'явився перший в Україні сертифікований «метальний» центр. ФОТО

Роботи із створення центру провадив виш і компанія «Спортелітбуд».

Сертифікований сектор для метань Dima Sport надала центру Федерація легкої атлетики України (незабаром центр отримає від ФЛАУ і велику кількість обладнання та снарядів для метань).

Сектор для метання спису «Спортелітбуд» обладнав покриттям швейцарської фірми Konipur. Сектор для штовхання ядра — Polanik.
В найближчих планах ЛНТУ і ФЛАВО — побудова поруч метального центру сертифікованого стадіону із 400-метровою доріжкою.
У Луцьку з'явився перший в Україні сертифікований «метальний» центр. ФОТО
У Луцьку з'явився перший в Україні сертифікований «метальний» центр. ФОТО

Умови у "метальному" центрі у Луцьку дозволяють прийняти національні та міжнародні змагання.

У Луцьку з'явився перший в Україні сертифікований «метальний» центр. ФОТО
У Луцьку з'явився перший в Україні сертифікований «метальний» центр. ФОТО

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Теги: Волинь, Луцьк, спорт
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