У Луцьку з'явився перший в Україні сертифікований «метальний» центр. ФОТО
Сьогодні, 04:13
В обласному центрі Волині відкрили перший в Україні сертифікований центр легкоатлетичних метань.
Про це йдеться на сторінці ФЛА Волинської області.
Центр відкрили на базі Луцького національного техуніверситету (ЛНТУ), у ньому можна виконувати всі види метань, розміщено три сектори – для метання диску й молота, спису і штовхання ядра.
Роботи із створення центру провадив виш і компанія «Спортелітбуд».
Сертифікований сектор для метань Dima Sport надала центру Федерація легкої атлетики України (незабаром центр отримає від ФЛАУ і велику кількість обладнання та снарядів для метань).
Сектор для метання спису «Спортелітбуд» обладнав покриттям швейцарської фірми Konipur. Сектор для штовхання ядра — Polanik.
В найближчих планах ЛНТУ і ФЛАВО — побудова поруч метального центру сертифікованого стадіону із 400-метровою доріжкою.
Умови у "метальному" центрі у Луцьку дозволяють прийняти національні та міжнародні змагання.
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Про це йдеться на сторінці ФЛА Волинської області.
Центр відкрили на базі Луцького національного техуніверситету (ЛНТУ), у ньому можна виконувати всі види метань, розміщено три сектори – для метання диску й молота, спису і штовхання ядра.
Роботи із створення центру провадив виш і компанія «Спортелітбуд».
Сертифікований сектор для метань Dima Sport надала центру Федерація легкої атлетики України (незабаром центр отримає від ФЛАУ і велику кількість обладнання та снарядів для метань).
Сектор для метання спису «Спортелітбуд» обладнав покриттям швейцарської фірми Konipur. Сектор для штовхання ядра — Polanik.
В найближчих планах ЛНТУ і ФЛАВО — побудова поруч метального центру сертифікованого стадіону із 400-метровою доріжкою.
Умови у "метальному" центрі у Луцьку дозволяють прийняти національні та міжнародні змагання.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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