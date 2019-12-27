У Луцьку з'явився перший в Україні сертифікований «метальний» центр. ФОТО

В обласному центрі Волині відкрили перший в Україні сертифікований центр легкоатлетичних метань.Про це йдеться на сторінці ФЛА Волинської області.Центр відкрили на базі Луцького національного техуніверситету (ЛНТУ), у ньому можна виконувати всі види метань, розміщено три сектори – для метання диску й молота, спису і штовхання ядра.Роботи із створення центру провадив виш і компанія «Спортелітбуд».Сертифікований сектор для метань Dima Sport надала центру Федерація легкої атлетики України (незабаром центр отримає від ФЛАУ і велику кількість обладнання та снарядів для метань).Сектор для метання спису «Спортелітбуд» обладнав покриттям швейцарської фірми Konipur. Сектор для штовхання ядра — Polanik.В найближчих планах ЛНТУ і ФЛАВО — побудова поруч метального центру сертифікованого стадіону із 400-метровою доріжкою.Умови у "метальному" центрі у Луцьку дозволяють прийняти національні та міжнародні змагання.