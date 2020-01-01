В Україні – 876 нових випадків коронавірусу за останню добу, з них на Волині – 63





Про динаміку поширення коронавірусу в Україні повідомляє



За добу померли 27 українців. 505 людей за добу одужали.



На Волині за останню добу виявили 63 нових випадки коронавірусу.



Загальна кількість хворих станом на 3 липня в області - 2571 випадків. Одужали 783 людини (39 за останню добу). Померли - 63 людини (1 за останню добу).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За минулу добу в Україні зафіксували 876 випадків зараження коронавірусом. Внаслідок цього станом на ранок 3 липня загальна статистика виявлених хворих на коронавірус в країні зросла до 46 763.Про динаміку поширення коронавірусу в Україні повідомляє система моніторингу апарату РНБО.За добу померли 27 українців. 505 людей за добу одужали.На Волині за останню добу виявили 63 нових випадки коронавірусу.Загальна кількість хворих станом на 3 липня в області - 2571 випадків. Одужали 783 людини (39 за останню добу). Померли - 63 людини (1 за останню добу).

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію