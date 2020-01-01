Долар і євро зросли в ціні: курс валют у Луцьку на 3 липня
Сьогодні, 09:12
Курс долара у Луцьку: купівля – 26.902, а продаж – 27.311.
Євро при купівлі становить – 30.016, продажу – 30.689.
Курс російського рубля: купівля – 0,334, продаж – 0,388.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 5.950, продаж – 6.827.
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Євро при купівлі становить – 30.016, продажу – 30.689.
Курс російського рубля: купівля – 0,334, продаж – 0,388.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 5.950, продаж – 6.827.
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