Долар і євро зросли в ціні: курс валют у Луцьку на 3 липня





Євро при купівлі становить – 30.016, продажу – 30.689.



Курс російського рубля: купівля – 0,334, продаж – 0,388.



Щодо польського злотого, то купівля становить – 5.950, продаж – 6.827.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Курс долара у Луцьку: купівля – 26.902, а продаж – 27.311.Євро при купівлі становить – 30.016, продажу – 30.689.Курс російського рубля: купівля – 0,334, продаж – 0,388.Щодо польського злотого, то купівля становить – 5.950, продаж – 6.827.

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