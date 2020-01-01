вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Долар і євро зросли в ціні: курс валют у Луцьку на 3 липня

Долар і євро зросли в ціні: курс валют у Луцьку на 3 липня
Курс долара у Луцьку: купівля – 26.902, а продаж – 27.311.

Євро при купівлі становить – 30.016, продажу – 30.689.

Курс російського рубля: купівля – 0,334, продаж – 0,388.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 5.950, продаж – 6.827.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: курс, гроші, валюта, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Літній «бум» на волинських озерах під час епідемії COVID-19: що кажуть в ОДА
У День медика підприємець пригостив полуницею працівників інфекційної лікарні Луцька
Луцьк попрощався із загиблим на Сході воїном Іллею Струком. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Раритетні фото з відпочинку молоді на Великому Згоранському озері у 1930-их роках
Сьогодні, 09:39
У Луцьку муніципали уже вп’яте викривають магазин, який торгує алкоголем у заборонений час
Сьогодні, 09:24
Долар і євро зросли в ціні: курс валют у Луцьку на 3 липня
Сьогодні, 09:12
В Україні – 876 нових випадків коронавірусу за останню добу, з них на Волині – 63
Сьогодні, 08:50
Президент присвоїв почесне звання викладачу з Луцька
Сьогодні, 08:40
Схожі новини
Курс валют у Луцьку на 1 липня Курс валют у Луцьку на 1 липня
01 липень, 09:09
Курс валют у Луцьку на 27 червня Курс валют у Луцьку на 27 червня
27 червень, 09:05
Курс валют у Луцьку на 15 червня Курс валют у Луцьку на 15 червня
15 червень, 09:09
Курс валют у Луцьку на 8 червня Курс валют у Луцьку на 8 червня
08 червень, 09:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Польща повернула обов'язковий карантин для українців, що прибувають літаками
Сьогодні, 10:31
 0
Вночі у 5-поверховому будинку Нововолинська сталась пожежа
Сьогодні, 10:16
 0
Одна смерть і 63 нові випадки: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу
Сьогодні, 10:12
 0
У Луцьку в під’їзді будинку побили та пограбували чоловіка
Сьогодні, 10:02
 0
У Луцьку з 6-го поверху випав молодий чоловік
Сьогодні, 09:44
 0
Медіа
відео
1/8