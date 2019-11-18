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У Луцьку муніципали уже вп’яте викривають магазин, який торгує алкоголем у заборонений час

У Луцьку муніципали уже вп’яте викривають магазин, який торгує алкоголем у заборонений час
Вже вп’яте з початку цього року муніципали виявили факт продажу пива у заборонений час (з 22.00 до 08.00) продавцем магазину «Продукти», що знаходиться на вулиці Сагайдачного, 1.

Про це інформує департамент муніципальної варти у facebook.

що є порушенням рішення виконавчого комітету Луцької міської ради від 20.04.2011 № 9/23 «Про заборону продажу пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових та тютюнових виробів».

На продавця склали протокол про адмінправопорушення за ч. 2 ст. 156 КУпАП, згідно якої порушнику загрожує штраф від 1700 до 6800 гривень.
У Луцьку муніципали уже вп’яте викривають магазин, який торгує алкоголем у заборонений час
У Луцьку муніципали уже вп’яте викривають магазин, який торгує алкоголем у заборонений час

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Теги: алкоголь, пиво, магазин, заборона, Луцьк
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