вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Раритетні фото з відпочинку молоді на Великому Згоранському озері у 1930-их роках

Раритетні фото з відпочинку молоді на Великому Згоранському озері у 1930-их роках
Директор Любомльського краєзнавчого музею опублікував фото молоді, які відпочивають на Згоранському озері.

Юрій Фініковський фотознімки опублікував на сторінці Любомльського краєзнавчого музею у facebook, - пише Район.Історія.

У спекотні дні літа 30-х років ХХ століття жителі Любомля, як і сьогодні, любили виїжджати на відпочинок на Велике Згоранське озеро.

«Ось вдалося відшукати фото з цієї тематики. Село Згорани Любомльського повіту, 1930 роки», – йдеться в дописі.

ЧИТАТИ ТАКОЖ: Мальовничі фото Великого Згоранського озера

Раритетні фото з відпочинку молоді на Великому Згоранському озері у 1930-их роках
Раритетні фото з відпочинку молоді на Великому Згоранському озері у 1930-их роках

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Згоранське озеро, старі фото, відпочинок
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Літній «бум» на волинських озерах під час епідемії COVID-19: що кажуть в ОДА
У День медика підприємець пригостив полуницею працівників інфекційної лікарні Луцька
Луцьк попрощався із загиблим на Сході воїном Іллею Струком. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку в під’їзді будинку побили та пограбували чоловіка
Сьогодні, 10:02
У Луцьку з 6-го поверху випав молодий чоловік
Сьогодні, 09:44
Раритетні фото з відпочинку молоді на Великому Згоранському озері у 1930-их роках
Сьогодні, 09:39
У Луцьку муніципали уже вп’яте викривають магазин, який торгує алкоголем у заборонений час
Сьогодні, 09:24
Долар і євро зросли в ціні: курс валют у Луцьку на 3 липня
Сьогодні, 09:12
Схожі новини
Антисанітарія та скупчення людей: які порушення карантину виявили на Шацьких озерах Антисанітарія та скупчення людей: які порушення карантину виявили на Шацьких озерах
01 липень, 17:45
Літній «бум» на волинських озерах під час епідемії COVID-19: що кажуть в ОДА Літній «бум» на волинських озерах під час епідемії COVID-19: що кажуть в ОДА
30 червень, 13:18
Через епідемію коронавірусу діти з інвалідністю з Луцька не поїдуть на море Через епідемію коронавірусу діти з інвалідністю з Луцька не поїдуть на море
25 червень, 10:25
Куди поїхати у відпустку в Україні: найкращі місця для відпочинку Куди поїхати у відпустку в Україні: найкращі місця для відпочинку
05 червень, 20:47
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Польща повернула обов'язковий карантин для українців, що прибувають літаками
Сьогодні, 10:31
 0
Вночі у 5-поверховому будинку Нововолинська сталась пожежа
Сьогодні, 10:16
 0
Одна смерть і 63 нові випадки: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу
Сьогодні, 10:12
 0
У Луцьку в під’їзді будинку побили та пограбували чоловіка
Сьогодні, 10:02
 0
У Луцьку з 6-го поверху випав молодий чоловік
Сьогодні, 09:44
 0
Медіа
відео
1/8