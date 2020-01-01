Раритетні фото з відпочинку молоді на Великому Згоранському озері у 1930-их роках





Юрій Фініковський фотознімки опублікував на сторінці Любомльського краєзнавчого музею у facebook, - пише



У спекотні дні літа 30-х років ХХ століття жителі Любомля, як і сьогодні, любили виїжджати на відпочинок на Велике Згоранське озеро.



«Ось вдалося відшукати фото з цієї тематики. Село Згорани Любомльського повіту, 1930 роки», – йдеться в дописі.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Директор Любомльського краєзнавчого музею опублікував фото молоді, які відпочивають на Згоранському озері.Юрій Фініковський фотознімки опублікував на сторінці Любомльського краєзнавчого музею у facebook, - пише Район.Історія У спекотні дні літа 30-х років ХХ століття жителі Любомля, як і сьогодні, любили виїжджати на відпочинок на Велике Згоранське озеро.«Ось вдалося відшукати фото з цієї тематики. Село Згорани Любомльського повіту, 1930 роки», – йдеться в дописі.

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