У Луцьку з 6-го поверху випав молодий чоловік





Про це Інформаційному агентству



Інформацію підтвердили в оперативно-диспетчерській службі екстреної медичної допомоги. Як зазначили, о 4:40 надійшло повідомлення про те, що на вулиці Кравчука, 11 випав з шостого поверху чоловік.



Ним виявився 38-річний лучанин. Від падіння він отримав травми несумісні з життям.



Прибувши на місце трагедії, медики швидкої допомоги зафіксували смерть чоловіка.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку з балкону на шостому поверсі випав чоловік. Трагедія трапилася 3 липня в одній із багатоповерхівок на вулиці Кравчука.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.Інформацію підтвердили в оперативно-диспетчерській службі екстреної медичної допомоги. Як зазначили, о 4:40 надійшло повідомлення про те, що на вулиці Кравчука, 11 випав з шостого поверху чоловік.Ним виявився 38-річний лучанин. Від падіння він отримав травми несумісні з життям.Прибувши на місце трагедії, медики швидкої допомоги зафіксували смерть чоловіка.

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