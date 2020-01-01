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У Луцьку з 6-го поверху випав молодий чоловік

У Луцьку з 6-го поверху випав молодий чоловік
У Луцьку з балкону на шостому поверсі випав чоловік. Трагедія трапилася 3 липня в одній із багатоповерхівок на вулиці Кравчука.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.

Інформацію підтвердили в оперативно-диспетчерській службі екстреної медичної допомоги. Як зазначили, о 4:40 надійшло повідомлення про те, що на вулиці Кравчука, 11 випав з шостого поверху чоловік.

Ним виявився 38-річний лучанин. Від падіння він отримав травми несумісні з життям.

Прибувши на місце трагедії, медики швидкої допомоги зафіксували смерть чоловіка.

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Теги: падіння, Луцьк. балкон
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