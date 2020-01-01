У Луцьку з 6-го поверху випав молодий чоловік
Сьогодні, 09:44
У Луцьку з балкону на шостому поверсі випав чоловік. Трагедія трапилася 3 липня в одній із багатоповерхівок на вулиці Кравчука.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
Інформацію підтвердили в оперативно-диспетчерській службі екстреної медичної допомоги. Як зазначили, о 4:40 надійшло повідомлення про те, що на вулиці Кравчука, 11 випав з шостого поверху чоловік.
Ним виявився 38-річний лучанин. Від падіння він отримав травми несумісні з життям.
Прибувши на місце трагедії, медики швидкої допомоги зафіксували смерть чоловіка.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
Інформацію підтвердили в оперативно-диспетчерській службі екстреної медичної допомоги. Як зазначили, о 4:40 надійшло повідомлення про те, що на вулиці Кравчука, 11 випав з шостого поверху чоловік.
Ним виявився 38-річний лучанин. Від падіння він отримав травми несумісні з життям.
Прибувши на місце трагедії, медики швидкої допомоги зафіксували смерть чоловіка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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