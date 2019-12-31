У Луцьку в під’їзді будинку побили та пограбували чоловіка
Сьогодні, 10:02
У під’їзді багатоповерхівки на проспекті Соборності у Луцьку, невідомий побив 60-річного чоловіка та відібрав у нього мобільний телефон Samsung.
Інцидент трапився ввечері 2 липня, - пише ГУНП у Волинській області.
Сума завданих матеріальних збитків становить 5 тис. грн.
Згодом поліцейські встановили, що пограбування скоїв 29-річний житель Запоріжжя. Його затримали у порядку ст. 208 КПК України. Викрадений телефон правопорушник здав у ломбард.
До слова, зловмисник вже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності та нещодавно звільнився із місць позбавлення волі.
Після оголошення затриманому про підозру у вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 186 Кримінального кодексу України, йому будуть обирати міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Санкція статті передбачає від чотирьох до шести років позбавлення волі. Триває слідство.
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Інцидент трапився ввечері 2 липня, - пише ГУНП у Волинській області.
Сума завданих матеріальних збитків становить 5 тис. грн.
Згодом поліцейські встановили, що пограбування скоїв 29-річний житель Запоріжжя. Його затримали у порядку ст. 208 КПК України. Викрадений телефон правопорушник здав у ломбард.
До слова, зловмисник вже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності та нещодавно звільнився із місць позбавлення волі.
Після оголошення затриманому про підозру у вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 186 Кримінального кодексу України, йому будуть обирати міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Санкція статті передбачає від чотирьох до шести років позбавлення волі. Триває слідство.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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