У Луцьку в під’їзді будинку побили та пограбували чоловіка

У під’їзді багатоповерхівки на проспекті Соборності у Луцьку, невідомий побив 60-річного чоловіка та відібрав у нього мобільний телефон Samsung.Інцидент трапився ввечері 2 липня, - пише ГУНП у Волинській області.Сума завданих матеріальних збитків становить 5 тис. грн.Згодом поліцейські встановили, що пограбування скоїв 29-річний житель Запоріжжя. Його затримали у порядку ст. 208 КПК України. Викрадений телефон правопорушник здав у ломбард.До слова, зловмисник вже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності та нещодавно звільнився із місць позбавлення волі.Після оголошення затриманому про підозру у вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 186 Кримінального кодексу України, йому будуть обирати міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.Санкція статті передбачає від чотирьох до шести років позбавлення волі. Триває слідство.