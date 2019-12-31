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У Луцьку в під’їзді будинку побили та пограбували чоловіка

У Луцьку в під’їзді будинку побили та пограбували чоловіка
У під’їзді багатоповерхівки на проспекті Соборності у Луцьку, невідомий побив 60-річного чоловіка та відібрав у нього мобільний телефон Samsung.

Інцидент трапився ввечері 2 липня, - пише ГУНП у Волинській області.

Сума завданих матеріальних збитків становить 5 тис. грн.

Згодом поліцейські встановили, що пограбування скоїв 29-річний житель Запоріжжя. Його затримали у порядку ст. 208 КПК України. Викрадений телефон правопорушник здав у ломбард.

До слова, зловмисник вже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності та нещодавно звільнився із місць позбавлення волі.

Після оголошення затриманому про підозру у вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 186 Кримінального кодексу України, йому будуть обирати міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає від чотирьох до шести років позбавлення волі. Триває слідство.




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Теги: пограбування, Луцьк
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