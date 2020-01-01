Одна смерть і 63 нові випадки: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу
Сьогодні, 10:12
За останню добу на Волині зареєстрували 63 нових випадки захворювання на COVID-19, з 3 дітей та 4 у медичних працівників. Нові випадки виявлені: місто Луцьк — 14, Луцький район – 2, Нововолинськ – 12, Іваничівський район – 1, Ратнівський район — 7, Ківерцівський район – 6, Горохівський район – 6, Локачинський район – 5, Володимир-Волинський район – 4, Любомльський район – 3, Турійський район – 2, Старовижівський район — 1. Одужало за добу 39 осіб, в тому числі 3 дітей та 3 медичних працівники. Одна людина, на жаль, померла від ускладнень хвороби (Ківерцівський район).
Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр.
Загалом станом на 3 липня в області зареєстрували 2571 випадок COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР, з них 158 у дітей та 393 медичних працівників. Одужало 786 осіб, з них 48 дітей та 139 медичних працівників. 63 випадки хвороби завершилось летально, в тому числі померло 3 медичних працівники.
За весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена:
м. Луцьк – 518 випадків, в т.ч. 11 летальних;
Луцький район – 181 випадкок, в т.ч. 3 летальних;
Ковельський район – 343 випадки, в тому числі 9 летальних;
Ківерцівський район – 311 випадків, в т.ч. 10 летальних;
Володимир-Волинський район – 218 випадків, в т.ч. 3 летальних;
Камінь-Каширський район – 186 випадків, в т.ч. 6 летальних;
м. Нововолинськ – 155 випадків, в т.ч. 7 летальних;
Іваничівський район – 41 випадок;
Ратнівський район – 145 випадків, в т.ч. 4 летальних;
Маневицький район – 90 випадків, в тому числі 4 летальних;
Горохівський район – 92 випадки, в тому числі 1 летальний;
Старовижівський район – 77 випадків, в т.ч. 2 летальних;
Любешівський район – 52 випадки;
Турійський район – 43 випадки, в тому числі 1 летальний;
Любомльський район – 39 випадків;
Шацький район – 31 випадок, в тому числі 1 летальний;
Рожищенський район – 27 випадків, в тому числі 1 летальний;
Локачинський район – 22 випадки.
Всього з початку року зареєстрували 4163 підозри на ймовірне зараження новим коронавірусом, з них за попередню добу надійшло 63 повідомлення про підозру на COVID-19.
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Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр.
Загалом станом на 3 липня в області зареєстрували 2571 випадок COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР, з них 158 у дітей та 393 медичних працівників. Одужало 786 осіб, з них 48 дітей та 139 медичних працівників. 63 випадки хвороби завершилось летально, в тому числі померло 3 медичних працівники.
За весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена:
м. Луцьк – 518 випадків, в т.ч. 11 летальних;
Луцький район – 181 випадкок, в т.ч. 3 летальних;
Ковельський район – 343 випадки, в тому числі 9 летальних;
Ківерцівський район – 311 випадків, в т.ч. 10 летальних;
Володимир-Волинський район – 218 випадків, в т.ч. 3 летальних;
Камінь-Каширський район – 186 випадків, в т.ч. 6 летальних;
м. Нововолинськ – 155 випадків, в т.ч. 7 летальних;
Іваничівський район – 41 випадок;
Ратнівський район – 145 випадків, в т.ч. 4 летальних;
Маневицький район – 90 випадків, в тому числі 4 летальних;
Горохівський район – 92 випадки, в тому числі 1 летальний;
Старовижівський район – 77 випадків, в т.ч. 2 летальних;
Любешівський район – 52 випадки;
Турійський район – 43 випадки, в тому числі 1 летальний;
Любомльський район – 39 випадків;
Шацький район – 31 випадок, в тому числі 1 летальний;
Рожищенський район – 27 випадків, в тому числі 1 летальний;
Локачинський район – 22 випадки.
Всього з початку року зареєстрували 4163 підозри на ймовірне зараження новим коронавірусом, з них за попередню добу надійшло 63 повідомлення про підозру на COVID-19.
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