Польща повернула обов'язковий карантин для українців, що прибувають літаками





Як пoвідoмляє



Таким чином польський уряд вніс зміни до попереднього законопроєкту, датованого 30 червня 2020 року, викресливши Україну зі списку країн, прибуваючи з аеропортів яких відбувати карантин не потрібно. В уточненому списку тепер лишилися тільки Чорногорія, Грузія, Японія, Канада, Албанія, Південна Корея.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З 3-го липня змінилися правила перетину кордону для тих, хто прилітатиме до Польщі з України. Попередні діяли тільки 2 дні.Як пoвідoмляє Yavp.pl , в опублікованому ввечері 2 липня розпорядженні уряду, йдеться про те, що з п'ятниці, 3 липня, громадяни України, які прибуватимуть до Польщі літаками, знову будуть змушені відбувати карантин.Таким чином польський уряд вніс зміни до попереднього законопроєкту, датованого 30 червня 2020 року, викресливши Україну зі списку країн, прибуваючи з аеропортів яких відбувати карантин не потрібно. В уточненому списку тепер лишилися тільки Чорногорія, Грузія, Японія, Канада, Албанія, Південна Корея.

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