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На «Ягодині» викрили чоловіка, який хотів незаконно ввезти в Україну елітну автівку

На «Ягодині» викрили чоловіка, який хотів незаконно ввезти в Україну елітну автівку
На «Ягодині» попередили незаконне ввезення автомобіля на суму понад 1,2 мільйони гривень.

Зазначається, що громадянин України подав митну декларацію, згідно якої в режимі «імпорт» переміщувався автомобіль Audi S8 Plus 2017 року випуску за ціною 37 000 євро, - інформує Волинська митниця Держмитслужби.

Чоловік подав товаросупровідні документи, відповідно до яких продавцем була компанія зі США. Але з метою перевірки законності ввезення згаданого товару на митну територію України, отримали інформацію, що цей автомобіль був проданий компанією з Німеччини за 42000 євро.

Таким чином, директор підприємства отримувача через водія, при ввезенні на митну територію України автомобіля приховав справжню вартість автівки.

Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, обумовлені ч.1 ст.483 Митного кодексу України і передбачають накладання штрафу в розмірі 100% суми несплачених платежів.

На «Ягодині» викрили чоловіка, який хотів незаконно ввезти в Україну елітну автівку
На «Ягодині» викрили чоловіка, який хотів незаконно ввезти в Україну елітну автівку
На «Ягодині» викрили чоловіка, який хотів незаконно ввезти в Україну елітну автівку

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Теги: авто, митниця, Ягодин
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