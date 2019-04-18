Під час судового засідання у Луцьку жінку забрала «швидка»





Трапилося це вчора, 2 липня. Домедичну допомогу учасниці судового процесу надали співробітники територіального управління Служби судової охорони у Волинській області, –



Співробітники територіального управління Служби судової охорони у Волинській області старший сержант Богдан Морозов та сержант Олексій Кіпень, які несли службу у цій судовій установі, швидко зреагували та почали надавати жінці домедичну допомогу. Після виклику карети "швидкої", вони допомогли медикам винести її до автомобіля.



Людину вчасно доправили до лікувального закладу для детального медичного обстеження.







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