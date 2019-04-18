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Під час судового засідання у Луцьку жінку забрала «швидка»

Під час судового засідання у Луцьку жінку забрала «швидка»
Під час розгляду однієї з цивільних справ у Луцькому міськрайонному суді, що по вулиці Лесі Українки,24, учасниці судового процесу стало погано.

Трапилося це вчора, 2 липня. Домедичну допомогу учасниці судового процесу надали співробітники територіального управління Служби судової охорони у Волинській області, – повідомляють на сторінці відомства у Facebook.

Співробітники територіального управління Служби судової охорони у Волинській області старший сержант Богдан Морозов та сержант Олексій Кіпень, які несли службу у цій судовій установі, швидко зреагували та почали надавати жінці домедичну допомогу. Після виклику карети "швидкої", вони допомогли медикам винести її до автомобіля.

Людину вчасно доправили до лікувального закладу для детального медичного обстеження.

Під час судового засідання у Луцьку жінку забрала «швидка»
Під час судового засідання у Луцьку жінку забрала «швидка»
Під час судового засідання у Луцьку жінку забрала «швидка»
Під час судового засідання у Луцьку жінку забрала «швидка»
Під час судового засідання у Луцьку жінку забрала «швидка»


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Теги: Луцьк, суд, засідання, швидка, медики
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