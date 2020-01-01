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Інспектор митного поста «Ковель» вимагав майже 7 тисяч доларів за оформлення авто

Інспектор митного поста «Ковель» вимагав майже 7 тисяч доларів за оформлення авто
Учора, 2 липня, повідомили про підозру головному державному інспектору митного поста «Ковель» Держмитслужби України. Його підозрюють у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди за попередньою змовою групою осіб.

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

За попередньою інформацією, держінспектор вимагав та одержав 6 800 доларів США від громадянина за безперешкодне митне оформлення транспортних засобів.

Наразі вирішують питання про обрання посадовцю запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює прокуратура Львівської області. Оперативний супровід - ВБ у Волинській області ГУВБ Служби безпеки України.

У разі доведення вини підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

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Теги: хабар, Ковель, митниця, ДБР
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