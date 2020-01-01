Інспектор митного поста «Ковель» вимагав майже 7 тисяч доларів за оформлення авто
Сьогодні, 10:55
Учора, 2 липня, повідомили про підозру головному державному інспектору митного поста «Ковель» Держмитслужби України. Його підозрюють у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди за попередньою змовою групою осіб.
Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.
За попередньою інформацією, держінспектор вимагав та одержав 6 800 доларів США від громадянина за безперешкодне митне оформлення транспортних засобів.
Наразі вирішують питання про обрання посадовцю запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює прокуратура Львівської області. Оперативний супровід - ВБ у Волинській області ГУВБ Служби безпеки України.
У разі доведення вини підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.
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Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.
За попередньою інформацією, держінспектор вимагав та одержав 6 800 доларів США від громадянина за безперешкодне митне оформлення транспортних засобів.
Наразі вирішують питання про обрання посадовцю запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює прокуратура Львівської області. Оперативний супровід - ВБ у Волинській області ГУВБ Служби безпеки України.
У разі доведення вини підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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