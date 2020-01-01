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На яких ринках Луцька порушують правила карантину. ВІДЕО

На яких ринках Луцька порушують правила карантину. ВІДЕО
У Луцьку інспектували роботу ринків. Працівники Держпродспоживслужби, які перевіряли дотримання вимог безпеки в умовах карантину, виявили порушення на трьох.

Про це йдеться у сюжеті "Суспільного".

Це – "Пасаж", "Лучеськ" та "Північний". Також перевіряли "Центральний" та "Завокзальний" ринки. Там порушень не побачили, - кажуть у держпродспоживслужбі.

Зі слів спеціалістки за дотриманням санітарного законодавства Держпродспоживслужби Волині Наталії Гемби, найчастіше покупці та продавці не дотримувалися маскового режиму.

"Продавці і відвідувачі перебували без захисних масок. Згідно з порушеннями, буде складено припис і перевірено виконання", - каже Наталія Гемба.

Якщо порушення не будуть ліквідовані до наступної перевірки, виписуватимуть штраф. Це – 425 гривень. За не усунення порушення штрафуватимуть і поліцейські, - розповів старший дільничний поліцейський Луцького відділу поліції Віктор Самусько. Каже: штрафи для фізичних осіб 17 тисяч гривень, для посадових – 32 тисячі.



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Теги: ринки, Луцьк, перевірка, карантин
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