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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Яка ситуація із захворюваністю на коронавірус у Любешівському районі

Яка ситуація із захворюваністю на коронавірус у Любешівському районі
Упродовж останньої доби у Любешівському районі не зареєстрували жодного випадку захворювання на COVID-19.

За попередню добу надійшло повідомлення про підозру на COVID-19 у 2 осіб: жителів села Любешівська Воля та села Великий Курінь, - йдеться на сайті Любешівської РДА.

Один хворий госпіталізований в інфекційне відділення Любешівської лікарні, один перебуває на амбулаторному лікуванні.

За весь період спостереження станом на 3 липня 2020 року коронавірусну інфекцію виявили у 52 жителів Любешівського району:

Любешів – 17 (10 одужало)

Люб’язь - 8 (6 одужали)

Зарудче – 8 (5 одужали)

Деревок – 4 (4 одужали)

Залізниця - 1 (одужала)

Проходи – 1 (одужала)

Дольськ – 1 (одужав)

Нові Березичі – 2

Ветли – 10.

Нагадаємо, що загалом станом на 3 липня на Волині зареєстрували 2571 випадок COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР. Одужало 786 осіб. 63 випадки хвороби завершилось летально, в тому числі померло 3 медичних працівники.

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Теги: коронавірус, Любешів, випадки, хвороба
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