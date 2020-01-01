Яка ситуація із захворюваністю на коронавірус у Любешівському районі
Сьогодні, 11:42
Упродовж останньої доби у Любешівському районі не зареєстрували жодного випадку захворювання на COVID-19.
За попередню добу надійшло повідомлення про підозру на COVID-19 у 2 осіб: жителів села Любешівська Воля та села Великий Курінь, - йдеться на сайті Любешівської РДА.
Один хворий госпіталізований в інфекційне відділення Любешівської лікарні, один перебуває на амбулаторному лікуванні.
За весь період спостереження станом на 3 липня 2020 року коронавірусну інфекцію виявили у 52 жителів Любешівського району:
Любешів – 17 (10 одужало)
Люб’язь - 8 (6 одужали)
Зарудче – 8 (5 одужали)
Деревок – 4 (4 одужали)
Залізниця - 1 (одужала)
Проходи – 1 (одужала)
Дольськ – 1 (одужав)
Нові Березичі – 2
Ветли – 10.
Нагадаємо, що загалом станом на 3 липня на Волині зареєстрували 2571 випадок COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР. Одужало 786 осіб. 63 випадки хвороби завершилось летально, в тому числі померло 3 медичних працівники.
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За попередню добу надійшло повідомлення про підозру на COVID-19 у 2 осіб: жителів села Любешівська Воля та села Великий Курінь, - йдеться на сайті Любешівської РДА.
Один хворий госпіталізований в інфекційне відділення Любешівської лікарні, один перебуває на амбулаторному лікуванні.
За весь період спостереження станом на 3 липня 2020 року коронавірусну інфекцію виявили у 52 жителів Любешівського району:
Любешів – 17 (10 одужало)
Люб’язь - 8 (6 одужали)
Зарудче – 8 (5 одужали)
Деревок – 4 (4 одужали)
Залізниця - 1 (одужала)
Проходи – 1 (одужала)
Дольськ – 1 (одужав)
Нові Березичі – 2
Ветли – 10.
Нагадаємо, що загалом станом на 3 липня на Волині зареєстрували 2571 випадок COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР. Одужало 786 осіб. 63 випадки хвороби завершилось летально, в тому числі померло 3 медичних працівники.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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