Яка ситуація із захворюваністю на коронавірус у Любешівському районі





За попередню добу надійшло повідомлення про підозру на COVID-19 у 2 осіб: жителів села Любешівська Воля та села Великий Курінь, - йдеться на сайті Любешівської РДА.



Один хворий госпіталізований в інфекційне відділення Любешівської лікарні, один перебуває на амбулаторному лікуванні.



За весь період спостереження станом на 3 липня 2020 року коронавірусну інфекцію виявили у 52 жителів Любешівського району:



Любешів – 17 (10 одужало)



Люб’язь - 8 (6 одужали)



Зарудче – 8 (5 одужали)



Деревок – 4 (4 одужали)



Залізниця - 1 (одужала)



Проходи – 1 (одужала)



Дольськ – 1 (одужав)



Нові Березичі – 2



Ветли – 10.



Нагадаємо, що загалом

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Упродовж останньої доби у Любешівському районі не зареєстрували жодного випадку захворювання на COVID-19.За попередню добу надійшло повідомлення про підозру на COVID-19 у 2 осіб: жителів села Любешівська Воля та села Великий Курінь, - йдеться на сайті Любешівської РДА.Один хворий госпіталізований в інфекційне відділення Любешівської лікарні, один перебуває на амбулаторному лікуванні.За весь період спостереження станом на 3 липня 2020 року коронавірусну інфекцію виявили у 52 жителів Любешівського району:Любешів – 17 (10 одужало)Люб’язь - 8 (6 одужали)Зарудче – 8 (5 одужали)Деревок – 4 (4 одужали)Залізниця - 1 (одужала)Проходи – 1 (одужала)Дольськ – 1 (одужав)Нові Березичі – 2Ветли – 10.Нагадаємо, що загалом станом на 3 липня на Волині зареєстрували 2571 випадок COVID-19 , які підтверджено лабораторно методом ПЛР. Одужало 786 осіб. 63 випадки хвороби завершилось летально, в тому числі померло 3 медичних працівники.

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