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Президент скасував ув’язнення для п’яних водіїв

Президент скасував ув’язнення для п’яних водіїв
У четвер, 2 липня, президент України Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає скасування покарання у вигляді позбавлення волі за водіння напідпитку.

Про це повідомляється на сайті Верховної Ради, - пише ТСН.

Мова йде про закон щодо "внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень".

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Відтепер у 125 законодавчих актах щодо водіння напідпитку та дотичних правопорушень слово "злочин" буде замінено на "кримінальне правопорушення", "кримінальний проступок" або "нетяжкий злочин".

Згідно нового закону нетверезих водіїв не каратимуть ув'язненням.


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Теги: ув’язнення, п’яні водії, закон
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Коментарі 1
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зедибіл. алконавти на дорозі - це потенційні вбивці.
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