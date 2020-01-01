Президент скасував ув’язнення для п’яних водіїв





Про це повідомляється на сайті Верховної Ради, - пише



Мова йде про закон щодо "внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень".



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Відтепер у 125 законодавчих актах щодо водіння напідпитку та дотичних правопорушень слово "злочин" буде замінено на "кримінальне правопорушення", "кримінальний проступок" або "нетяжкий злочин".



Згідно нового закону нетверезих водіїв не каратимуть ув'язненням.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У четвер, 2 липня, президент України Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає скасування покарання у вигляді позбавлення волі за водіння напідпитку.Про це повідомляється на сайті Верховної Ради, - пише ТСН Мова йде про закон щодо "внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень".Відтепер у 125 законодавчих актах щодо водіння напідпитку та дотичних правопорушень слово "злочин" буде замінено на "кримінальне правопорушення", "кримінальний проступок" або "нетяжкий злочин".Згідно нового закону нетверезих водіїв не каратимуть ув'язненням.

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