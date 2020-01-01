На Волині п'яний чоловік із ножем напав на односельчанку
Сьогодні, 12:41
За вчинення розбою судитимуть 52-річного мешканця села Підкормілля.
Зазначається, що вдень 7 травня нетверезий чоловік напав на 65-річну односельчанку й, погрожуючи ножем, відібрав велосипед, - інформує пресслужба прокуратури області.
Майно потерпілій правоохоронці повернули.
Її кривдника обвинувачують у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 187 КК України й у разі доведення вини йому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.
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Зазначається, що вдень 7 травня нетверезий чоловік напав на 65-річну односельчанку й, погрожуючи ножем, відібрав велосипед, - інформує пресслужба прокуратури області.
Майно потерпілій правоохоронці повернули.
Її кривдника обвинувачують у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 187 КК України й у разі доведення вини йому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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