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На Волині п'яний чоловік із ножем напав на односельчанку

На Волині п'яний чоловік із ножем напав на односельчанку
За вчинення розбою судитимуть 52-річного мешканця села Підкормілля.

Зазначається, що вдень 7 травня нетверезий чоловік напав на 65-річну односельчанку й, погрожуючи ножем, відібрав велосипед, - інформує пресслужба прокуратури області.

Майно потерпілій правоохоронці повернули.

Її кривдника обвинувачують у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 187 КК України й у разі доведення вини йому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.




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Теги: напад, ніж, односельчанка
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