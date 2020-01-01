На Волині п'яний чоловік із ножем напав на односельчанку





Зазначається, що вдень 7 травня нетверезий чоловік напав на 65-річну односельчанку й, погрожуючи ножем, відібрав велосипед, - інформує пресслужба прокуратури області.



Майно потерпілій правоохоронці повернули.



Її кривдника обвинувачують у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 187 КК України й у разі доведення вини йому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За вчинення розбою судитимуть 52-річного мешканця села Підкормілля.Зазначається, що вдень 7 травня нетверезий чоловік напав на 65-річну односельчанку й, погрожуючи ножем, відібрав велосипед, - інформує пресслужба прокуратури області.Майно потерпілій правоохоронці повернули.Її кривдника обвинувачують у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 187 КК України й у разі доведення вини йому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

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