Чи працюють усі бази відпочинку на Шацьких озерах





Про це Людмила Цебух.



Минулими вихідними до Шацьких озер, за її словами, масово їхали відпочивальники. Людмила Цебух каже: станом на сьогодні на території Шацької громади зафіксували 18 випадків захворювань на коронавірус, одна людина померла.



“В’їзд людей був, але у нас бази закриті. Офіційно. Не знаю, якщо були люди, то хочуть самі приїжджають та від’їжджають. Оскільки було жарко, спекотно. По приїзду людей було видно, що збільшилась кількість людей на території району. Відпочинковий сезон у нас сьогодні не функціонує", - каже Людмила Цебух.



Нагадаємо, напередодні 2 липня обласна комісія техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Станом на 3 липня усі бази відпочинку на території Шацької ОТГ закриті.Про це Суспільному телефоном розповіла виконувачка обов'язків голови Шацької селищної радиМинулими вихідними до Шацьких озер, за її словами, масово їхали відпочивальники. Людмила Цебух каже: станом на сьогодні на території Шацької громади зафіксували 18 випадків захворювань на коронавірус, одна людина померла.“В’їзд людей був, але у нас бази закриті. Офіційно. Не знаю, якщо були люди, то хочуть самі приїжджають та від’їжджають. Оскільки було жарко, спекотно. По приїзду людей було видно, що збільшилась кількість людей на території району. Відпочинковий сезон у нас сьогодні не функціонує", - каже Людмила Цебух.Нагадаємо, напередодні 2 липня обласна комісія техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій посилила карантинні заходи в районах з місцями масового відпочинку людей , зокрема біля водойм. У Шацькому районі заборонили регулярні та нерегулярні пасажирські перевезення.

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