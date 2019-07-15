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Готель, ресторан і телеграф: яким був аеродром у Луцьку в міжвоєнний період

Готель, ресторан і телеграф: яким був аеродром у Луцьку в міжвоєнний період
У міжвоєнний період Луцьк був у складі Волинського воєводства Речі Посполитої, саме тому аеродром міста є в «Атласі польських летовищ» 1933 року видання.

В атласі вказано чітке географічне розташування аеродрому, а це 50,45° широти, 25,21° довготи. Аеродром знаходився на висоті 196 метрів над рівнем моря, на північний схід від міста Луцька та за 2 кілометри від його центру, - пише Район.Історія.

На аеродромі для послуг пасажирів літаків існував спеціальний готель з двомісними номерами. Харчуватись усі бажаючі могли в ресторані, який теж був на території луцького аеродрому. За 500 метрів від аеродрому була автобусна зупинка, на якій можна було дочекатись автобусу і безпроблемно потрапити до міста. Окрім того, для послуг персоналу та усіх бажаючих був телеграф та телефон.

Першим про цікаву історію луцького аеродрому у міжвоєнний період написав луцький дослідник та краєзнавець Олександр Лудковський.

Він так описав розташування аеродрому відносно сучасних вулиць:

«Він знаходився на місці будинку № 3 по вул. Арцеулова, і був відділений від казарми (сучасний обласний ліцей) садом».

Більше про аеродром часів міжвоєнного часу можна прочитати за посиланням в його публікації: http://www.hroniky.com/articles/view/171-lutskyi-aerodrom-mizh-svitovymy-viinamy.
Мапа Луцька та околиць із позначеним червоним кольором аеродром, 1933 р.
Мапа Луцька та околиць із позначеним червоним кольором аеродром, 1933 р.
Готель, ресторан і телеграф: яким був аеродром у Луцьку в міжвоєнний період

Тетяна ЯЦЕЧКО-БЛАЖЕНКО

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Теги: аеродром, Луцьк
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