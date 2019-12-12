На Волині затримали чоловіка, який продавав посаду міністра за 200 тисяч доларів. ФОТО

Викрили афериста, який продавав посаду міністра.Зазначається, що спритник пообіцяв за 200 000 доларів посприяти у призначенні чоловіка на посаду Міністра Кабінету міністрів України – під час одержання цих коштів його і затримали сьогодні, 3 липня, працівники поліції, - інформує прокуратура Волинської області..До цього, вважають слідчі, він "продав" ще одну посаду в уряді України за 150 000 доларів США.Правоохоронці перевіряють інформацію про можливу причетність чоловіка до обману інших осіб, оскільки у такий спосіб він планував сформувати команду із десяти майбутніх урядовців, оцінивши своє сприяння кожному з них у 200-300 тисяч доларів США.При цьому ошуканець повідомляв охочим очолити міністерства про свої знайомства серед політичної еліти України та бізнесових кіл.Наразі тривають першочергові слідчі дії і вирішують питання про повідомлення затриманому про підозру у вчиненні шахрайства в особливо великих розмірах (ч.4 ст. 190 КК України).