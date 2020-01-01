Волинянці, яка виховала 5 синів, присвоїли почесне звання «Мати-героїня». ФОТО
Сьогодні, 18:20
Жительці села Гайове Друкачук Оксані присвоїли почесне звання «Мати-героїня».
Про це йдеться на сторінці Тростянецької громади у Facebook.
Жінка народила та виховала п'ятьох синів. Нагороду вручив Тростянецький сільський голова Ковальчук Олександр.
Нагадаємо, почесне звання України «Мати-героїня» присвоюється gрезидентом України жінкам, які народили та виховали до восьмирічного віку п'ятьох і більше дітей, враховуючи вагомий особистий внесок у виховання дітей у сім'ї, створення сприятливих умов для здобуття дітьми освіти, розвитку їх творчих здібностей, формування високих духовних і моральних якостей. Цим жінкам вручається державна нагорода та відповідне посвідчення.
Зазначають, у Ківерцівському районі є понад 900 мам-героїнь.
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Про це йдеться на сторінці Тростянецької громади у Facebook.
Жінка народила та виховала п'ятьох синів. Нагороду вручив Тростянецький сільський голова Ковальчук Олександр.
Нагадаємо, почесне звання України «Мати-героїня» присвоюється gрезидентом України жінкам, які народили та виховали до восьмирічного віку п'ятьох і більше дітей, враховуючи вагомий особистий внесок у виховання дітей у сім'ї, створення сприятливих умов для здобуття дітьми освіти, розвитку їх творчих здібностей, формування високих духовних і моральних якостей. Цим жінкам вручається державна нагорода та відповідне посвідчення.
Зазначають, у Ківерцівському районі є понад 900 мам-героїнь.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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