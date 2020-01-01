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Волинянці, яка виховала 5 синів, присвоїли почесне звання «Мати-героїня». ФОТО

Волинянці, яка виховала 5 синів, присвоїли почесне звання «Мати-героїня». ФОТО
Жительці села Гайове Друкачук Оксані присвоїли почесне звання «Мати-героїня».

Про це йдеться на сторінці Тростянецької громади у Facebook.

Жінка народила та виховала п'ятьох синів. Нагороду вручив Тростянецький сільський голова Ковальчук Олександр.

Нагадаємо, почесне звання України «Мати-героїня» присвоюється gрезидентом України жінкам, які народили та виховали до восьмирічного віку п'ятьох і більше дітей, враховуючи вагомий особистий внесок у виховання дітей у сім'ї, створення сприятливих умов для здобуття дітьми освіти, розвитку їх творчих здібностей, формування високих духовних і моральних якостей. Цим жінкам вручається державна нагорода та відповідне посвідчення.

Зазначають, у Ківерцівському районі є понад 900 мам-героїнь.

Волинянці, яка виховала 5 синів, присвоїли почесне звання «Мати-героїня». ФОТО
Волинянці, яка виховала 5 синів, присвоїли почесне звання «Мати-героїня». ФОТО

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Теги: мати-герояня, Тростянецька громада
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