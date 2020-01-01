Волинянці, яка виховала 5 синів, присвоїли почесне звання «Мати-героїня». ФОТО

Друкачук Оксані присвоїли почесне звання «Мати-героїня».



Про це



Жінка народила та виховала п'ятьох синів. Нагороду вручив Тростянецький сільський голова Ковальчук Олександр.



Нагадаємо, почесне звання України «Мати-героїня» присвоюється gрезидентом України жінкам, які народили та виховали до восьмирічного віку п'ятьох і більше дітей, враховуючи вагомий особистий внесок у виховання дітей у сім'ї, створення сприятливих умов для здобуття дітьми освіти, розвитку їх творчих здібностей, формування високих духовних і моральних якостей. Цим жінкам вручається державна нагорода та відповідне посвідчення.



Зазначають, у Ківерцівському районі є понад 900 мам-героїнь.





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