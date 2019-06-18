Масштабна аварія з українцями у Польщі: відомі причини і стан постраждалих





Як повідомляє



Внаслідок аварії найбільше постраждало 16 пасажирів автобусу, шестеро з яких потрапили до лікарень, одна особа – у критичному стані, четверо - у важкому стані.



Постраждалих із серйозними травмами забирали медичними гелікоптерами до лікарень у Кракові, Ополю та Лодзі. Інших госпіталізували в Ченстохові та Радомську.



25 пасажирів автобусу тимчасово розмістили в готелі в місцевості Золотий Потік.. Сьогодні їх ще раз мають оглянути медики, в тому числі зроблять всім тести на коронавірус.



За попередніми даними, причиною аварія стало те, що в однієї з вантажівок, яка перевозила сипучі матеріали, на ходу лопнула шина. Після цього вона врізалася в автобус, а автобус за інерцією в’їхав в іншу вантажівку, яка рухалася попереду.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Стала відома причина ДТП із автобусом з українцями у Польщі.Як повідомляє Yavp.pl з посиланням на polsatnews.pl, аварія сталася у четвер, 2 липня. Автобус, в якому знаходилося 40 громадян України, зіткнувся з двома вантажівками . Одна з них загорілася.Внаслідок аварії найбільше постраждало 16 пасажирів автобусу, шестеро з яких потрапили до лікарень, одна особа – у критичному стані, четверо - у важкому стані.Постраждалих із серйозними травмами забирали медичними гелікоптерами до лікарень у Кракові, Ополю та Лодзі. Інших госпіталізували в Ченстохові та Радомську.25 пасажирів автобусу тимчасово розмістили в готелі в місцевості Золотий Потік.. Сьогодні їх ще раз мають оглянути медики, в тому числі зроблять всім тести на коронавірус.За попередніми даними, причиною аварія стало те, що в однієї з вантажівок, яка перевозила сипучі матеріали, на ходу лопнула шина. Після цього вона врізалася в автобус, а автобус за інерцією в’їхав в іншу вантажівку, яка рухалася попереду.

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