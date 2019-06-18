вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Масштабна аварія з українцями у Польщі: відомі причини і стан постраждалих

Масштабна аварія з українцями у Польщі: відомі причини і стан постраждалих
Стала відома причина ДТП із автобусом з українцями у Польщі.

Як повідомляє Yavp.pl з посиланням на polsatnews.pl, аварія сталася у четвер, 2 липня. Автобус, в якому знаходилося 40 громадян України, зіткнувся з двома вантажівками. Одна з них загорілася.

Внаслідок аварії найбільше постраждало 16 пасажирів автобусу, шестеро з яких потрапили до лікарень, одна особа – у критичному стані, четверо - у важкому стані.

Постраждалих із серйозними травмами забирали медичними гелікоптерами до лікарень у Кракові, Ополю та Лодзі. Інших госпіталізували в Ченстохові та Радомську.

25 пасажирів автобусу тимчасово розмістили в готелі в місцевості Золотий Потік.. Сьогодні їх ще раз мають оглянути медики, в тому числі зроблять всім тести на коронавірус.

За попередніми даними, причиною аварія стало те, що в однієї з вантажівок, яка перевозила сипучі матеріали, на ходу лопнула шина. Після цього вона врізалася в автобус, а автобус за інерцією в’їхав в іншу вантажівку, яка рухалася попереду.

Масштабна аварія з українцями у Польщі: відомі причини і стан постраждалих
Масштабна аварія з українцями у Польщі: відомі причини і стан постраждалих

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Польща, аварія, ДТП
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Літній «бум» на волинських озерах під час епідемії COVID-19: що кажуть в ОДА
У День медика підприємець пригостив полуницею працівників інфекційної лікарні Луцька
Луцьк попрощався із загиблим на Сході воїном Іллею Струком. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Зеленський має намір приїхати на Волинь
Сьогодні, 13:59
На «Ягодині» у пасажира авто знайшли 9 «липових» документів
Сьогодні, 13:38
Масштабна аварія з українцями у Польщі: відомі причини і стан постраждалих
Сьогодні, 13:36
Міський голова Нововолинська повернувся до роботи після хвороби
Сьогодні, 13:17
На Волині затримали чоловіка, який продавав посаду міністра за 200 тисяч доларів. ФОТО
Сьогодні, 13:06
Схожі новини
Тіла чотирьох загиблих у Польщі завтра привезуть на Рівненщину Тіла чотирьох загиблих у Польщі завтра привезуть на Рівненщину
18 червень, 2019, 12:45
Автобус з українцями потрапив у смертельну ДТП в Польщі Автобус з українцями потрапив у смертельну ДТП в Польщі
01 березень, 2019, 13:40
У Польщі зіткнулися 17 машин У Польщі зіткнулися 17 машин
08 січень, 2019, 17:33
У Польщі сталася аварія: загинула українська студентка У Польщі сталася аварія: загинула українська студентка
18 жовтень, 2018, 19:54
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Є велика мета зробити об’єкт показовим»: міністр оглянув новий дитячий садок у селі Крупа. ФОТО
Сьогодні, 15:03
 0
У працівників Волинської обласної інфекційної лікарні виявили коронавірус
Сьогодні, 14:48
 0
На Театральному майдані Луцька відбудеться акція «200 днів брехні»
Сьогодні, 14:40
 0
Помер заслужений тренер з Волині
Сьогодні, 14:29
 0
Зеленський має намір приїхати на Волинь
Сьогодні, 13:59
 0
Медіа
відео
1/8