На «Ягодині» у пасажира авто знайшли 9 «липових» документів





Про це



В одного з них під час паспортного контролю прикордонники виявили стос фальшивих документів – 7 болгарських, румунських та польських ID-карток та 2 водійських посвідчення польського та українського зразків. Усі виявлені документи виготовлені на різні установчі дані та підроблені.



Згодом для «врегулювання питання» до пункт пропуску прибув громадянин України. Аби документи без проблем дісталися місця призначення, «перемовник» запропонував охоронцю кордону 100 доларів США неправомірної вигоди.



Хабародавця затримали та передали компетентним органам. Офіцери внутрішньої та власної безпеки задокументували факт підкупу службової особи.



Про виявлення підроблених документів, а також ознак кримінального злочину, передбаченого ст. 369 «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі» до Нацполіції направлені повідомлення.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Днями через пункт пропуску «Ягодин» автомобілем Opel з України виїжджав співвітчизник. У його авто знаходилося ще кілька пасажирів.Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби України.В одного з них під час паспортного контролю прикордонники виявили стос фальшивих документів – 7 болгарських, румунських та польських ID-карток та 2 водійських посвідчення польського та українського зразків. Усі виявлені документи виготовлені на різні установчі дані та підроблені.Згодом для «врегулювання питання» до пункт пропуску прибув громадянин України. Аби документи без проблем дісталися місця призначення, «перемовник» запропонував охоронцю кордону 100 доларів США неправомірної вигоди.Хабародавця затримали та передали компетентним органам. Офіцери внутрішньої та власної безпеки задокументували факт підкупу службової особи.Про виявлення підроблених документів, а також ознак кримінального злочину, передбаченого ст. 369 «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі» до Нацполіції направлені повідомлення.

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