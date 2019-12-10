Зеленський має намір приїхати на Волинь
Сьогодні, 13:59
Президент України Володимир Зеленський має намір приїхати на Волинь наступного тижня.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
За інформацією джерела, силовики готуються до візиту гаранта, який можливий у проміжку з 6 до 9 липня.
Чіткого плану заходів в межах візиту поки немає. За попередньою інформацією, один із заходів в рамках візиту – зустріч з представниками бізнесу.
У пресслужбі Волинської облдержадміністрації зауважують, що станом на 3 липня виконавчій владі області невідомо про приїзд Володимира Зеленського в область.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
За інформацією джерела, силовики готуються до візиту гаранта, який можливий у проміжку з 6 до 9 липня.
Чіткого плану заходів в межах візиту поки немає. За попередньою інформацією, один із заходів в рамках візиту – зустріч з представниками бізнесу.
У пресслужбі Волинської облдержадміністрації зауважують, що станом на 3 липня виконавчій владі області невідомо про приїзд Володимира Зеленського в область.
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