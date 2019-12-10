вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Зеленський має намір приїхати на Волинь

Зеленський має намір приїхати на Волинь
Президент України Володимир Зеленський має намір приїхати на Волинь наступного тижня.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.

За інформацією джерела, силовики готуються до візиту гаранта, який можливий у проміжку з 6 до 9 липня.

Чіткого плану заходів в межах візиту поки немає. За попередньою інформацією, один із заходів в рамках візиту – зустріч з представниками бізнесу.

У пресслужбі Волинської облдержадміністрації зауважують, що станом на 3 липня виконавчій владі області невідомо про приїзд Володимира Зеленського в область.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Зеленський, Волинь, приїзд
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Літній «бум» на волинських озерах під час епідемії COVID-19: що кажуть в ОДА
У День медика підприємець пригостив полуницею працівників інфекційної лікарні Луцька
Луцьк попрощався із загиблим на Сході воїном Іллею Струком. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Театральному майдані Луцька відбудеться акція «200 днів брехні»
Сьогодні, 14:40
Помер заслужений тренер з Волині
Сьогодні, 14:29
Зеленський має намір приїхати на Волинь
Сьогодні, 13:59
На «Ягодині» у пасажира авто знайшли 9 «липових» документів
Сьогодні, 13:38
Масштабна аварія з українцями у Польщі: відомі причини і стан постраждалих
Сьогодні, 13:36
Схожі новини
Чотирьох волинських бійців посмертно нагородили орденом «За мужність» Чотирьох волинських бійців посмертно нагородили орденом «За мужність»
08 квітень, 17:45
Колишній військовий прокурор очолив райдержадміністрацію на Волині Колишній військовий прокурор очолив райдержадміністрацію на Волині
03 квітень, 18:24
Двоє волинян-афганців отримали нагороди від Зеленського Двоє волинян-афганців отримали нагороди від Зеленського
16 лютий, 13:00
Троє волинян отримали відзнаки від Зеленського. ФОТО Троє волинян отримали відзнаки від Зеленського. ФОТО
10 грудень, 2019, 10:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Є велика мета зробити об’єкт показовим»: міністр оглянув новий дитячий садок у селі Крупа. ФОТО
Сьогодні, 15:03
 0
У працівників Волинської обласної інфекційної лікарні виявили коронавірус
Сьогодні, 14:48
 0
На Театральному майдані Луцька відбудеться акція «200 днів брехні»
Сьогодні, 14:40
 0
Помер заслужений тренер з Волині
Сьогодні, 14:29
 0
Зеленський має намір приїхати на Волинь
Сьогодні, 13:59
 0
Медіа
відео
1/8