Зеленський має намір приїхати на Волинь

Президент Українимає намір приїхати на Волинь наступного тижня.Про цестало відомо з власних джерел.За інформацією джерела, силовики готуються до візиту гаранта, який можливий у проміжку з 6 до 9 липня.Чіткого плану заходів в межах візиту поки немає. За попередньою інформацією, один із заходів в рамках візиту – зустріч з представниками бізнесу.У пресслужбі Волинської облдержадміністрації зауважують, що станом на 3 липня виконавчій владі області невідомо про приїзд Володимира Зеленського в область.