На Театральному майдані Луцька відбудеться акція «200 днів брехні»

Павла Шеремета, відбудеться у Луцьку.



Про це повідомляють організатори — «Основа Майбутнього» та ініціативні групи “FreeRiff”, “FreeKuzmenko”.



Акція відбудеться завтра, 4 липня, о 12:00 на Театральному майдані Луцька (біля пам‘ятника Лесі Українки).

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