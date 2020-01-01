На Театральному майдані Луцька відбудеться акція «200 днів брехні»
Сьогодні, 14:40
Всеукраїнська акція «200 днів брехні», ціль якої — привернути увагу до доказів невинуватості та фактів фабрикації справи вбивства Павла Шеремета, відбудеться у Луцьку.
Про це повідомляють організатори — «Основа Майбутнього» та ініціативні групи “FreeRiff”, “FreeKuzmenko”.
Акція відбудеться завтра, 4 липня, о 12:00 на Театральному майдані Луцька (біля пам‘ятника Лесі Українки).
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Про це повідомляють організатори — «Основа Майбутнього» та ініціативні групи “FreeRiff”, “FreeKuzmenko”.
Акція відбудеться завтра, 4 липня, о 12:00 на Театральному майдані Луцька (біля пам‘ятника Лесі Українки).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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