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На Театральному майдані Луцька відбудеться акція «200 днів брехні»

На Театральному майдані Луцька відбудеться акція «200 днів брехні»
Всеукраїнська акція «200 днів брехні», ціль якої — привернути увагу до доказів невинуватості та фактів фабрикації справи вбивства Павла Шеремета, відбудеться у Луцьку.

Про це повідомляють організатори — «Основа Майбутнього» та ініціативні групи “FreeRiff”, “FreeKuzmenko”.

Акція відбудеться завтра, 4 липня, о 12:00 на Театральному майдані Луцька (біля пам‘ятника Лесі Українки).

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Теги: FreeKuzmenko, 200 днів брехні, акція, Луцьк
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