У працівників Волинської обласної інфекційної лікарні виявили коронавірус
Сьогодні, 14:48
Частину працівників Волинської обласної інфекційної лікарні відправили на самоізоляцію через підозру на коронавірус.
Головний лікар закладу Руслан Морочковський в коментарі ІА "Конкурент" підтвердив, що справді є працівники, які захворіли на коронавірус.
"У нас є кілька людей, які захворіли. Ми відправляємо кого на самоізоляцію, тобто на амбулаторне лікування, кого на стаціонарі", – розповів він.
Із його слів, діагноз медпрацівників підтвердили відповідні дослідження.
Головне фото - ілюстративне.
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Головний лікар закладу Руслан Морочковський в коментарі ІА "Конкурент" підтвердив, що справді є працівники, які захворіли на коронавірус.
"У нас є кілька людей, які захворіли. Ми відправляємо кого на самоізоляцію, тобто на амбулаторне лікування, кого на стаціонарі", – розповів він.
Із його слів, діагноз медпрацівників підтвердили відповідні дослідження.
Головне фото - ілюстративне.
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