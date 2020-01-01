У працівників Волинської обласної інфекційної лікарні виявили коронавірус





Головний лікар закладу Руслан Морочковський в коментарі ІА



"У нас є кілька людей, які захворіли. Ми відправляємо кого на самоізоляцію, тобто на амбулаторне лікування, кого на стаціонарі", – розповів він.



Із його слів, діагноз медпрацівників підтвердили відповідні дослідження.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Частину працівників Волинської обласної інфекційної лікарні відправили на самоізоляцію через підозру на коронавірус.Головний лікар закладув коментарі ІА "Конкурент" підтвердив, що справді є працівники, які захворіли на коронавірус."У нас є кілька людей, які захворіли. Ми відправляємо кого на самоізоляцію, тобто на амбулаторне лікування, кого на стаціонарі", – розповів він.Із його слів, діагноз медпрацівників підтвердили відповідні дослідження.

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