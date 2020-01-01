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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

У працівників Волинської обласної інфекційної лікарні виявили коронавірус

У працівників Волинської обласної інфекційної лікарні виявили коронавірус
Частину працівників Волинської обласної інфекційної лікарні відправили на самоізоляцію через підозру на коронавірус.

Головний лікар закладу Руслан Морочковський в коментарі ІА "Конкурент" підтвердив, що справді є працівники, які захворіли на коронавірус.

"У нас є кілька людей, які захворіли. Ми відправляємо кого на самоізоляцію, тобто на амбулаторне лікування, кого на стаціонарі", – розповів він.

Із його слів, діагноз медпрацівників підтвердили відповідні дослідження.

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: волинська інфекційна лікарня, коронавірус
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