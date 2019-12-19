Волинських поліцейських привітали зі святом і вручили подяки й відзнаки. ФОТО

У поліції Волині привітали співробітників з 5-ю річницею Національної поліції України.На урочистий захід, який провели з дотриманням карантинних вимог, завітали представники місцевої влади, а кращим поліцейським за сумлінну службу вручили подяки й відзнаки, - йдеться на сайті ГУНП у Волинській області.Керівник ГУНП у Волинській області Юрій Крошко подякував колективу волинської поліції за сумлінну службу: «Поліцейські щодня перебувають на передовій у боротьбі зі злочинністю. Кожен дзвінок на 102 свідчить, що громадяни довіряють поліції. І поліця справляється з поставленими завданнями завдяки відданній щоденній наполегливій службі».Також присутні вшанували хвилиною мовчання тих співробітників, які загинули при виконанні службових обов’язків.Зі словами вітань до присутніх звернулись представники обласної державної адміністрації, обласної ради та Луцької міської ради.Подяки голови Волинської ОДА від заступника Юрія Погуляйка Олександра Троханенка отримали полковник поліції, керівник ГУНП Юрій Крошко та підполковник Валентин Горбатюк. Почесні грамоти Волинської обласної державної адміністрації вручили майору поліції Михайлу Купчаку та Ірині Левчук.Почесні грамоти Волинської обласної ради отримали майори поліції Юрій Кузьмук та Андрій Плебанович, капітан поліції Ігор Савула. Подяки голови облради вручили капітанам поліції Станіславу Павлюковцю, Юлії Дедовець, Миколі Троцюку, Артему Новосаду.Т.в.о. міського голови Григорій Пустовіт висловив упевненість, що нині лучани та волиняни перебувають у повній безпеці.«Змінюється назва, змінюються люди, але не змінюється головне – ваша відданість своїй справі, тим завданням, які покладає громада. Ваша структура високопрофесійно виконує свої обовэязки. За останні 5 років відбулись разючі зміни, ми побачили багато очей, які горять. Національна поліція – це та структура, без якої Україна не зможе жити, ви необхідна складова нашої держави. Без вашої щоденної кропіткої самовідданої роботи держави не буде». Григорій Пустовіт подякував правоохоронцям за безсонні ночі та професійне виконання завдань, побажав сімейної злагоди, гарного настрою, впевненості в собі і в товаришах.Відзнаки від міської ради отримали майор поліції Юлія Мотрунчик, капітан поліції Віктор Томащук, старший лейтенант Наталія Наврусевич, лейтенант Вадим Дюмен, старший сержант Андрій Козожевський.З вітальним словом звернувся і капелан отець Сергій, який висловив упевненість, що у поліцейських максимально загартоване терпіння у боротьбі зі злом, зокрема, і з тим, яке нині є на Сході України.Двом співробітникам Юрій Крошко вручив ключі та ордери на житло: віднині 2-кімнатні квартири отримали майор поліції Андрій Сидорчук та полковник поліції Олександр Слабик.Очільник ГУНП вручив також подяки МВС України майору поліції Олександру Зотьку та лейтенанту поліції Олені Сидорук, почесні грамоти МВС – лейтенанту Андрію Ільніцькому, майору Андрію Просимціву, капітану поліції Миколі Савчуку.Нагрудним знаком «За відзнаку в службі» нагородили капітана поліції Костянтина Березного.Подяками Національної поліції України нагороджено підполковників поліції Олександра Гнатюка, Олександра Грицика, Володимира Патрая, майора Андрія Сидорчука, капітанів поліції Олександра Лихача, Ірину Синицьку, Дениса Суриновича, Олега Ковальчука, старших лейтенантів Микиту Грицкевича, Василя Катеринюка, Анастасію Хом’як.Юрій Крошко подякував уьому колективу за сумлінну службу.