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На Шацьких озерах «на гарячому» піймали браконьєрів, які ловили рибу сітками

На Шацьких озерах «на гарячому» піймали браконьєрів, які ловили рибу сітками
Під час рейду на Шацьких озерах рибпатрульні виявили браконьєрів.

Про це повідомляє пресслужба Волинського рибоохоронного патруля.

Так, 1 липня на озері Люцимер поблизу селища Шацьк троє чоловіків ловили рибу з дерев’яного човна трьома мисиновими сітками. Тож завдяки діям працівників рибпатруля, порушникам не вдалося завдати шкоди рибному господарству.

На порушників склали протоколи за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Зокрема один з порушників притягується за подібне порушення вдруге. Матеріали справ готують до передачі в суд для притягнення громадян до відповідальності. Заборонені знаряддя лову вилучили.

Пізніше під час обстеження цієї водойми виявили безгосподарське майно. З озера вилучили чотири заборонених знарядь. У сітках знаходилось чимало риби, яку відпустили у водойму. Попередили збитків на суму 1290 грн.

А під час обстеження на озері Пулемецьке поблизу с. Пулемець Шацького району викрили чоловіка, який ловив рибу з дерев’яного човна забороненим знаряддям. За допомогою ліскової сітки порушник встиг виловити 14 рибин.

На цьому ж озері виявлили та вилучили шість безгосподарських сіток, у яких була риба.

Довідкова інформація. Розрахунок за незаконне добування водних біоресурсів у ПЗФ України здійснюється відповідно до постанови КМУ від 24.07.2013 р. № 541 «Про затвердження такс для обчислення розміру шкоди, заподіяної порушенням законодавства про природно-заповідний фонд». Так, компенсація за один незаконно виловлений екземпляр карася сріблястого становить 30 грн, ляща – 301 грн, краснопірки – 141 грн.

На Шацьких озерах «на гарячому» піймали браконьєрів, які ловили рибу сітками
На Шацьких озерах «на гарячому» піймали браконьєрів, які ловили рибу сітками
На Шацьких озерах «на гарячому» піймали браконьєрів, які ловили рибу сітками

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Теги: риба, браконьєри, Шацьк
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