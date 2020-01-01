На Шацьких озерах «на гарячому» піймали браконьєрів, які ловили рибу сітками
Сьогодні, 15:36
Під час рейду на Шацьких озерах рибпатрульні виявили браконьєрів.
Про це повідомляє пресслужба Волинського рибоохоронного патруля.
Так, 1 липня на озері Люцимер поблизу селища Шацьк троє чоловіків ловили рибу з дерев’яного човна трьома мисиновими сітками. Тож завдяки діям працівників рибпатруля, порушникам не вдалося завдати шкоди рибному господарству.
На порушників склали протоколи за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Зокрема один з порушників притягується за подібне порушення вдруге. Матеріали справ готують до передачі в суд для притягнення громадян до відповідальності. Заборонені знаряддя лову вилучили.
Пізніше під час обстеження цієї водойми виявили безгосподарське майно. З озера вилучили чотири заборонених знарядь. У сітках знаходилось чимало риби, яку відпустили у водойму. Попередили збитків на суму 1290 грн.
А під час обстеження на озері Пулемецьке поблизу с. Пулемець Шацького району викрили чоловіка, який ловив рибу з дерев’яного човна забороненим знаряддям. За допомогою ліскової сітки порушник встиг виловити 14 рибин.
На цьому ж озері виявлили та вилучили шість безгосподарських сіток, у яких була риба.
Довідкова інформація. Розрахунок за незаконне добування водних біоресурсів у ПЗФ України здійснюється відповідно до постанови КМУ від 24.07.2013 р. № 541 «Про затвердження такс для обчислення розміру шкоди, заподіяної порушенням законодавства про природно-заповідний фонд». Так, компенсація за один незаконно виловлений екземпляр карася сріблястого становить 30 грн, ляща – 301 грн, краснопірки – 141 грн.
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Про це повідомляє пресслужба Волинського рибоохоронного патруля.
Так, 1 липня на озері Люцимер поблизу селища Шацьк троє чоловіків ловили рибу з дерев’яного човна трьома мисиновими сітками. Тож завдяки діям працівників рибпатруля, порушникам не вдалося завдати шкоди рибному господарству.
На порушників склали протоколи за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Зокрема один з порушників притягується за подібне порушення вдруге. Матеріали справ готують до передачі в суд для притягнення громадян до відповідальності. Заборонені знаряддя лову вилучили.
Пізніше під час обстеження цієї водойми виявили безгосподарське майно. З озера вилучили чотири заборонених знарядь. У сітках знаходилось чимало риби, яку відпустили у водойму. Попередили збитків на суму 1290 грн.
А під час обстеження на озері Пулемецьке поблизу с. Пулемець Шацького району викрили чоловіка, який ловив рибу з дерев’яного човна забороненим знаряддям. За допомогою ліскової сітки порушник встиг виловити 14 рибин.
На цьому ж озері виявлили та вилучили шість безгосподарських сіток, у яких була риба.
Довідкова інформація. Розрахунок за незаконне добування водних біоресурсів у ПЗФ України здійснюється відповідно до постанови КМУ від 24.07.2013 р. № 541 «Про затвердження такс для обчислення розміру шкоди, заподіяної порушенням законодавства про природно-заповідний фонд». Так, компенсація за один незаконно виловлений екземпляр карася сріблястого становить 30 грн, ляща – 301 грн, краснопірки – 141 грн.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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