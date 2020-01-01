Працівники луцьких дитсадків №36 і 37 вже вилікувалися від коронавірусу

Нових випадків захворюваності на коронавірусу у закладах дошкільної освіти Луцька немає, а працівники ЗДО №36 та №37 уже вилікувалися.Про це під час засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій розповіла начальник управління освіти, повідомляють на сайті Луцькради.Вона також додала, що, враховуючи численні звернення батьків, ці заклади можуть відкритися уже наступного тижня.Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що випадки інфікування коронавірусом виявили у працівників луцьких дитсадків №36 і 36. Зокрема, у ДНЗ №36у музичного керівника, заступника директора, медсестри та помічника вихователя.Під час комісії також йшлося про те, що у Луцьку станом на сьогодні зафіксовано 518 випадків захворювання на коронавірус, в тому числі 11 - летальних. За минулу добу додалося 14 нових випадків.“Як бачимо, епідеміологічна ситуація у місті досить складна. Волинь займає лідируючу позицію за темпами поширення коронавірусної інфекції. Нехтування карантинними нормами спричинило стрімке зростання захворюваності. Усі повинні поставитися до карантину відповідально, аби виправити ситуацію якомога швидше”, - наголосив перший заступник міського головиПредставники контролюючих та правоохоронних органів доповіли, що продовжують відстежувати ситуацію в місті на предмет дотримання людьми карантинного режиму в громадському транспорті та закладах торгівлі. Продовжується відстежування контактних осіб та інформаційно-роз’яснювальна робота. Повідомляється, що на ринках міста і ярмарках сільгосппродукції грубих порушень карантинного режиму сьогодні не виявлено, але мала місце стихійна торгівля.