Працівники луцьких дитсадків №36 і 37 вже вилікувалися від коронавірусу
Сьогодні, 15:57
Нових випадків захворюваності на коронавірусу у закладах дошкільної освіти Луцька немає, а працівники ЗДО №36 та №37 уже вилікувалися.
Про це під час засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій розповіла начальник управління освіти Зіновія Лещенко, повідомляють на сайті Луцькради.
Вона також додала, що, враховуючи численні звернення батьків, ці заклади можуть відкритися уже наступного тижня.
Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що випадки інфікування коронавірусом виявили у працівників луцьких дитсадків №36 і 36. Зокрема, у ДНЗ №36 недугу виявили у музичного керівника, заступника директора, медсестри та помічника вихователя.
Під час комісії також йшлося про те, що у Луцьку станом на сьогодні зафіксовано 518 випадків захворювання на коронавірус, в тому числі 11 - летальних. За минулу добу додалося 14 нових випадків.
“Як бачимо, епідеміологічна ситуація у місті досить складна. Волинь займає лідируючу позицію за темпами поширення коронавірусної інфекції. Нехтування карантинними нормами спричинило стрімке зростання захворюваності. Усі повинні поставитися до карантину відповідально, аби виправити ситуацію якомога швидше”, - наголосив перший заступник міського голови Григорій Недопад.
Представники контролюючих та правоохоронних органів доповіли, що продовжують відстежувати ситуацію в місті на предмет дотримання людьми карантинного режиму в громадському транспорті та закладах торгівлі. Продовжується відстежування контактних осіб та інформаційно-роз’яснювальна робота. Повідомляється, що на ринках міста і ярмарках сільгосппродукції грубих порушень карантинного режиму сьогодні не виявлено, але мала місце стихійна торгівля.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це під час засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій розповіла начальник управління освіти Зіновія Лещенко, повідомляють на сайті Луцькради.
Вона також додала, що, враховуючи численні звернення батьків, ці заклади можуть відкритися уже наступного тижня.
Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що випадки інфікування коронавірусом виявили у працівників луцьких дитсадків №36 і 36. Зокрема, у ДНЗ №36 недугу виявили у музичного керівника, заступника директора, медсестри та помічника вихователя.
Під час комісії також йшлося про те, що у Луцьку станом на сьогодні зафіксовано 518 випадків захворювання на коронавірус, в тому числі 11 - летальних. За минулу добу додалося 14 нових випадків.
“Як бачимо, епідеміологічна ситуація у місті досить складна. Волинь займає лідируючу позицію за темпами поширення коронавірусної інфекції. Нехтування карантинними нормами спричинило стрімке зростання захворюваності. Усі повинні поставитися до карантину відповідально, аби виправити ситуацію якомога швидше”, - наголосив перший заступник міського голови Григорій Недопад.
Представники контролюючих та правоохоронних органів доповіли, що продовжують відстежувати ситуацію в місті на предмет дотримання людьми карантинного режиму в громадському транспорті та закладах торгівлі. Продовжується відстежування контактних осіб та інформаційно-роз’яснювальна робота. Повідомляється, що на ринках міста і ярмарках сільгосппродукції грубих порушень карантинного режиму сьогодні не виявлено, але мала місце стихійна торгівля.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Коментарі 2
Коли це вони вже вспіли вилікуватись, я як же оточуючі, що з ними спілкувались: родина, друзі та діточки з мамами та татами, які приходили у дитсадок і не знали, що заклад працює з інфікованими особами.
24 червня виявили недугу і закрили садочки, а 3 липня уже всі одужали! Всі четверо??? Люди лікуються в середньому 3 тижні, а тут так швидко всі одужали!
Останні новини
Працівники луцьких дитсадків №36 і 37 вже вилікувалися від коронавірусу
Сьогодні, 15:57
Нові джерела смороду: поблизу Луцька виявили поля зі зливами Рожищенського сирзаводу
Сьогодні, 15:51