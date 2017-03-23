Відоме ім’я лучанина, який «торгував» міністерськими посадами за величезні гроші

Іван Братченя.



Ім'я правопорушника, який є також очільником підприємств «Гомін» та «РОДОЛ і В»,



Нагадаємо,



Правопорушник налагодив цілу злочинну схему: він представлявся від імені британської організації «Групи Ротшильда», застосовував психологічні маніпуляції та входив таким чином у довіру до своїх «клієнтів». Як стверджують у Департаменті стратегічних розслідувань, так шахраю вдалося заробити 1,5 мільйона доларів США.



Серед вилученого під час затримання фігурують такі речі: заява потерпілого про вступ до закритої «групи Масонів», перстень «печатка Масонів», і, власне, гроші.

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