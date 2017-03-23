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Відоме ім’я лучанина, який «торгував» міністерськими посадами за величезні гроші

Відоме ім’я лучанина, який «торгував» міністерськими посадами за величезні гроші
Посадами міністрів «торгував» лідер Демократичної партії у Луцьку Іван Братченя.

Ім'я правопорушника, який є також очільником підприємств «Гомін» та «РОДОЛ і В», Район.Луцьк повідомили власні джерела.

Нагадаємо, чоловіка зловили "на гарячому" 3 липня, коли він намагався продати посаду міністра за 200 тисяч доларів США.

Правопорушник налагодив цілу злочинну схему: він представлявся від імені британської організації «Групи Ротшильда», застосовував психологічні маніпуляції та входив таким чином у довіру до своїх «клієнтів». Як стверджують у Департаменті стратегічних розслідувань, так шахраю вдалося заробити 1,5 мільйона доларів США.

Серед вилученого під час затримання фігурують такі речі: заява потерпілого про вступ до закритої «групи Масонів», перстень «печатка Масонів», і, власне, гроші.

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Теги: Іван Братченя, ошуканець, торгівля, посади, затримання
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