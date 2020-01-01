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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Тренер «Волині» Андрій Тлумак одужав від коронавірусу

Тренер «Волині» Андрій Тлумак одужав від коронавірусу
Головний тренер «Волині» Андрій Тлумак, який останнім часом перебував на самоізоляції через коронавірус, видужав.

Так само все гаразд зі здоров'ям і у асистента Тлумака – Андрія Сапуги. Обидва фахівці здали негативні тести на коронавірус і вже приступили до виконання своїх безпосередніх обов’язків, - пише видання sport.ua.

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Однак, за рекомендацією медиків, на найближчий поєдинок «Волині» - виїзний матч проти «Кременя» - обидва тренери з метою профілактики не поїдуть.

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Теги: Андрій Тлумак, коронавірус
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