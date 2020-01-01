Тренер «Волині» Андрій Тлумак одужав від коронавірусу
Сьогодні, 16:48
Головний тренер «Волині» Андрій Тлумак, який останнім часом перебував на самоізоляції через коронавірус, видужав.
Так само все гаразд зі здоров'ям і у асистента Тлумака – Андрія Сапуги. Обидва фахівці здали негативні тести на коронавірус і вже приступили до виконання своїх безпосередніх обов’язків, - пише видання sport.ua.
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Однак, за рекомендацією медиків, на найближчий поєдинок «Волині» - виїзний матч проти «Кременя» - обидва тренери з метою профілактики не поїдуть.
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Так само все гаразд зі здоров'ям і у асистента Тлумака – Андрія Сапуги. Обидва фахівці здали негативні тести на коронавірус і вже приступили до виконання своїх безпосередніх обов’язків, - пише видання sport.ua.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Головний тренер луцької «Волині», який захворів на коронавірус, розповів про свій стан
Однак, за рекомендацією медиків, на найближчий поєдинок «Волині» - виїзний матч проти «Кременя» - обидва тренери з метою профілактики не поїдуть.
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