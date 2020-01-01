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У Луцьку на Карпенка-Карого – аварія за участю легковика та вантажівки

У Луцьку на Карпенка-Карого – аварія за участю легковика та вантажівки
У Луцьку на вулиці Карпенка-Карого трапилася аварія за участю легкового автомобіля та вантажівки.

Про це Інформаційному агентству Волинській Новини повідомили очевидці.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 3 липня близько 16.25 на вулиці Карпенка-Карого – біля повороту на вулицю В’ячеслава Чорновола.

Учасники автопригоди – водії легковика Mercedes та вантажівки.

Зі слів очевидців, імовірна причина ДТП – недотримання водіями безпечного інтервалу між транспортними засобами.

На місці події працювала патрульна поліція, яка з’ясує всі обставини аварії.

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Теги: Луцьк, аварія, вантажівка
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