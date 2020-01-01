У Луцьку на Карпенка-Карого – аварія за участю легковика та вантажівки
Сьогодні, 17:20
У Луцьку на вулиці Карпенка-Карого трапилася аварія за участю легкового автомобіля та вантажівки.
Про це Інформаційному агентству Волинській Новини повідомили очевидці.
Дорожньо-транспортна пригода сталася 3 липня близько 16.25 на вулиці Карпенка-Карого – біля повороту на вулицю В’ячеслава Чорновола.
Учасники автопригоди – водії легковика Mercedes та вантажівки.
Зі слів очевидців, імовірна причина ДТП – недотримання водіями безпечного інтервалу між транспортними засобами.
На місці події працювала патрульна поліція, яка з’ясує всі обставини аварії.
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Про це Інформаційному агентству Волинській Новини повідомили очевидці.
Дорожньо-транспортна пригода сталася 3 липня близько 16.25 на вулиці Карпенка-Карого – біля повороту на вулицю В’ячеслава Чорновола.
Учасники автопригоди – водії легковика Mercedes та вантажівки.
Зі слів очевидців, імовірна причина ДТП – недотримання водіями безпечного інтервалу між транспортними засобами.
На місці події працювала патрульна поліція, яка з’ясує всі обставини аварії.
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