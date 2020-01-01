Попри заборони, маршрутки у Шацький та Камінь-Каширський райони їздять. ВІДЕО





Про це розповів старший диспетчер Віталій Бондарчук. Та деякі автобуси до цих районів продовжують їздити, - пише



Маршрутки сполученням "Луцьк-Світязь" продовжують курсувати. Це зафіксували камери журналістів. Водії цих автобусів коментувати на розклад руху відмовляються.



Нагадаємо, від сьогодні, 3 липня згідно з рішенням обласної комісії ТЕБ та НС



"У райцентр Камінь-Каширський автобуси теж продовжують курсувати", - говорить водій Ростислав Боснюк. Каже, що йому не надходили вказівки змінювати маршрут. Також на автостанції дістатися до районів, де посилили карантин пропонують водії з додатку.



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На автостанції розповідають: через те, що з'являються заборони то в одні райони, то в інші – падають продажі квитків, люди не знають про відновлення маршрутів, як було з напрямками в Олику і Володимир-Волинський. У ці населені пункти через високу захворюваність на коронавірус транспорт тимчасово не курсував.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцька автостанція припинила продаж квитків у Камінь-Каширський та Шацький райони.Про це розповів старший диспетчер. Та деякі автобуси до цих районів продовжують їздити, - пише Суспільне Волині. Маршрутки сполученням "Луцьк-Світязь" продовжують курсувати. Це зафіксували камери журналістів. Водії цих автобусів коментувати на розклад руху відмовляються.Нагадаємо, від сьогодні, 3 липня згідно з рішенням обласної комісії ТЕБ та НС мали припинитися регулярні та нерегулярні пасажирські перевезення у Шацькому районі. Там через велику кількість відпочивальників різко зросла захворюваність на коронавірус."У райцентр Камінь-Каширський автобуси теж продовжують курсувати", - говорить водій. Каже, що йому не надходили вказівки змінювати маршрут. Також на автостанції дістатися до районів, де посилили карантин пропонують водії з додатку.На автостанції розповідають: через те, що з'являються заборони то в одні райони, то в інші – падають продажі квитків, люди не знають про відновлення маршрутів, як було з напрямками в Олику і Володимир-Волинський. У ці населені пункти через високу захворюваність на коронавірус транспорт тимчасово не курсував.

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