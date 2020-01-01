вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Попри заборони, маршрутки у Шацький та Камінь-Каширський райони їздять. ВІДЕО

Попри заборони, маршрутки у Шацький та Камінь-Каширський райони їздять. ВІДЕО
Луцька автостанція припинила продаж квитків у Камінь-Каширський та Шацький райони.

Про це розповів старший диспетчер Віталій Бондарчук. Та деякі автобуси до цих районів продовжують їздити, - пише Суспільне Волині.

Маршрутки сполученням "Луцьк-Світязь" продовжують курсувати. Це зафіксували камери журналістів. Водії цих автобусів коментувати на розклад руху відмовляються.

Нагадаємо, від сьогодні, 3 липня згідно з рішенням обласної комісії ТЕБ та НС мали припинитися регулярні та нерегулярні пасажирські перевезення у Шацькому районі. Там через велику кількість відпочивальників різко зросла захворюваність на коронавірус.

"У райцентр Камінь-Каширський автобуси теж продовжують курсувати", - говорить водій Ростислав Боснюк. Каже, що йому не надходили вказівки змінювати маршрут. Також на автостанції дістатися до районів, де посилили карантин пропонують водії з додатку.

ЧИТАТИ ТАКОЖ: У районі на Волині заборонили пасажирські перевезення громадським транспортом

На автостанції розповідають: через те, що з'являються заборони то в одні райони, то в інші – падають продажі квитків, люди не знають про відновлення маршрутів, як було з напрямками в Олику і Володимир-Волинський. У ці населені пункти через високу захворюваність на коронавірус транспорт тимчасово не курсував.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Шацький, Камінь-Каширський райони, маршрутки
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Літній «бум» на волинських озерах під час епідемії COVID-19: що кажуть в ОДА
У День медика підприємець пригостив полуницею працівників інфекційної лікарні Луцька
Луцьк попрощався із загиблим на Сході воїном Іллею Струком. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Дружина Зеленського одужала від коронавірусу
Сьогодні, 18:04
Попри заборони, маршрутки у Шацький та Камінь-Каширський райони їздять. ВІДЕО
Сьогодні, 17:42
У Луцьку на Карпенка-Карого – аварія за участю легковика та вантажівки
Сьогодні, 17:20
Рада звільнила голову Нацбанку Смолія
Сьогодні, 17:13
Хлопцю, який травмувався на ставку поблизу Луцька, збирають гроші на лікування
Сьогодні, 17:02
Схожі новини
На перехресті біля «Лучеська» – аварія з двома маршрутками. ФОТО На перехресті біля «Лучеська» – аварія з двома маршрутками. ФОТО
02 червень, 17:43
У перший день після тривалої перерви луцьким транспортом скористалися 19 тисяч людей У перший день після тривалої перерви луцьким транспортом скористалися 19 тисяч людей
01 червень, 16:38
Увесь громадський транспорт Луцька повернувся до роботи. ФОТО Увесь громадський транспорт Луцька повернувся до роботи. ФОТО
01 червень, 10:00
Луцькрада обіцяє відновити рух маршруток і тролейбусів навіть без дозволу ОДА Луцькрада обіцяє відновити рух маршруток і тролейбусів навіть без дозволу ОДА
29 травень, 09:53
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Дружина Зеленського одужала від коронавірусу
Сьогодні, 18:04
 0
Попри заборони, маршрутки у Шацький та Камінь-Каширський райони їздять. ВІДЕО
Сьогодні, 17:42
 0
У Луцьку на Карпенка-Карого – аварія за участю легковика та вантажівки
Сьогодні, 17:20
 0
Рада звільнила голову Нацбанку Смолія
Сьогодні, 17:13
 0
Хлопцю, який травмувався на ставку поблизу Луцька, збирають гроші на лікування
Сьогодні, 17:02
 0
Медіа
відео
1/8