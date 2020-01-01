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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Дружина Зеленського одужала від коронавірусу

Дружина Зеленського одужала від коронавірусу
Перша леді України Олена Зеленська одужала від коронавірусної інфекції COVID-19.

Про це повідомили у преслужбі Офісу Президента.

Сьогодні, 3 липня, Олену Зеленську виписали з лікарні, вона почувається добре.

"Подолавши COVID-19, Олена Зеленська все ж потребує продовження лікування від викликаної ним двобічної пневмонії та проходитиме його вдома", - йдеться у повідомленні.

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Теги: Зеленська, одуження, коронавірус
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