Дружина Зеленського одужала від коронавірусу

Олена Зеленська одужала від коронавірусної інфекції COVID-19.



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Сьогодні, 3 липня, Олену Зеленську виписали з лікарні, вона почувається добре.



"Подолавши COVID-19, Олена Зеленська все ж потребує продовження лікування від викликаної ним двобічної пневмонії та проходитиме його вдома", - йдеться у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Перша леді УкраїниодужалаПро це повідомили у преслужбі Офісу Президента.Сьогодні, 3 липня, Олену Зеленську виписали з лікарні, вона почувається добре."Подолавши COVID-19, Олена Зеленська все ж потребує продовження лікування від викликаної ним двобічної пневмонії та проходитиме його вдома", - йдеться у повідомленні.

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