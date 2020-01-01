Дружина Зеленського одужала від коронавірусу
Сьогодні, 18:04
Перша леді України Олена Зеленська одужала від коронавірусної інфекції COVID-19.
Про це повідомили у преслужбі Офісу Президента.
Сьогодні, 3 липня, Олену Зеленську виписали з лікарні, вона почувається добре.
"Подолавши COVID-19, Олена Зеленська все ж потребує продовження лікування від викликаної ним двобічної пневмонії та проходитиме його вдома", - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили у преслужбі Офісу Президента.
Сьогодні, 3 липня, Олену Зеленську виписали з лікарні, вона почувається добре.
"Подолавши COVID-19, Олена Зеленська все ж потребує продовження лікування від викликаної ним двобічної пневмонії та проходитиме його вдома", - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Тренер «Волині» Андрій Тлумак одужав від коронавірусу
Сьогодні, 16:48
Коментарі 0
Останні новини
Дружина Зеленського одужала від коронавірусу
Сьогодні, 18:04
Рада звільнила голову Нацбанку Смолія
Сьогодні, 17:13