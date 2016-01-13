5 громад на Волині невдовзі отримають шерифів





Про це



Правоохоронці вивчатимуть сучасні методи взаємодії поліції та громади, тактичну підготовку, контраварійне кермування тощо. Окрім теорії, поліцейські навчатимуться і під час практичних занять із моделюванням конкретної ситуації.



ОТГ, які підписали меморандум про співпрацю, а також виконали всі умови, вже скоро отримають свого поліцейського офіцера громади для несення служби на території об'єднаної громади, а саме:



- Зарічанська ОТГ Володимир-Волинського району;

- Самарівська ОТГ Ратнівського району;

- Колодяженська ОТГ Ковельського району;

- Тростянецька ОТГ Ківерцівського району;



Також буде ще один офіцер громади в Поромівській ОТГ Іваничівського району, в якій згідно із кількості населення передбачили два офіцера громади.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З метою успішної реалізації проєкту «Поліцейський офіцер громади» ГУНП у Волинській області відправляє ще 5 правоохоронців до Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ на спеціальні навчання терміном на 2 місяці.Про це йдеться на сторінці "Поліцейський офіцер громади у Волинській області" у facebook.Правоохоронці вивчатимуть сучасні методи взаємодії поліції та громади, тактичну підготовку, контраварійне кермування тощо. Окрім теорії, поліцейські навчатимуться і під час практичних занять із моделюванням конкретної ситуації.ОТГ, які підписали меморандум про співпрацю, а також виконали всі умови, вже скоро отримають свого поліцейського офіцера громади для несення служби на території об'єднаної громади, а саме:- Зарічанська ОТГ Володимир-Волинського району;- Самарівська ОТГ Ратнівського району;- Колодяженська ОТГ Ковельського району;- Тростянецька ОТГ Ківерцівського району;Також буде ще один офіцер громади в Поромівській ОТГ Іваничівського району, в якій згідно із кількості населення передбачили два офіцера громади.

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