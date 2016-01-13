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5 громад на Волині невдовзі отримають шерифів

5 громад на Волині невдовзі отримають шерифів
З метою успішної реалізації проєкту «Поліцейський офіцер громади» ГУНП у Волинській області відправляє ще 5 правоохоронців до Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ на спеціальні навчання терміном на 2 місяці.

Про це йдеться на сторінці "Поліцейський офіцер громади у Волинській області" у facebook.

Правоохоронці вивчатимуть сучасні методи взаємодії поліції та громади, тактичну підготовку, контраварійне кермування тощо. Окрім теорії, поліцейські навчатимуться і під час практичних занять із моделюванням конкретної ситуації.

ОТГ, які підписали меморандум про співпрацю, а також виконали всі умови, вже скоро отримають свого поліцейського офіцера громади для несення служби на території об'єднаної громади, а саме:

- Зарічанська ОТГ Володимир-Волинського району;
- Самарівська ОТГ Ратнівського району;
- Колодяженська ОТГ Ковельського району;
- Тростянецька ОТГ Ківерцівського району;

Також буде ще один офіцер громади в Поромівській ОТГ Іваничівського району, в якій згідно із кількості населення передбачили два офіцера громади.

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Теги: Волинь, офіцер громади, Нацполіція
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