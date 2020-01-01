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Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 4 липня

Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 4 липня
У Волинській області у суботу, 4 липня, прогнозують мінливу хмарність. Вночi та вранцi дощ, мiсцями значний дощ, вдень мiсцями короткочасний дощ. Грози, вдень подекуди град.

Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.

Вiтер пiвнiчно-захiдний, 7-12 м/с, вдень мiсцями шквали 15-20 м/с. Температура вночi 13-18°, вдень 21-26°.

У Луцьку завтра, 4 липня, очікується мiнлива хмарнiсть. Вночi та вранцi дощ, вдень короткочасний дощ. Гроза. Вiтер пiвнiчно-захiдний, 7-12 м/с. Температура вночi 16-18°, вдень 24-26°.

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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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