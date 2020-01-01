Розповіли, чи дотримуються лучани правил карантину на міських пляжах. ВІДЕО
Сьогодні, 21:12
Обласна комісія ТЕБ та НС посилила карантин у місцях масового відпочинку людей, зокрема, на пляжах.
Біля водойм волиняни мають бути у масках та дотримуватися дистанції, розповіла Суспільному головна санітарна лікарка області Наталія Янко.
Зі слів старшого рятувальника Центрального пляжу Павла Суліменко, про рішення комісії він чув. Нових вказівок, щодо заходів безпеки на водоймі від керівництва не отримував.
“Дистанцій люди на пляжі дотримуються. А щодо масок, то ні. З масками на пляжі бути смішно”, – розповідає рятувальник.
Головна державна санітарна лікарка області Наталія Янко каже, що носити маски на пляжі – це вимога МОЗ. А ще, за її словами, потрібно дотримуватись дистанції у півтора або два метри та правил особистої гігієни. Саме за її рекомендації регіональна комісія комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила посилити контроль та карантинні заходи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Біля водойм волиняни мають бути у масках та дотримуватися дистанції, розповіла Суспільному головна санітарна лікарка області Наталія Янко.
Зі слів старшого рятувальника Центрального пляжу Павла Суліменко, про рішення комісії він чув. Нових вказівок, щодо заходів безпеки на водоймі від керівництва не отримував.
“Дистанцій люди на пляжі дотримуються. А щодо масок, то ні. З масками на пляжі бути смішно”, – розповідає рятувальник.
Головна державна санітарна лікарка області Наталія Янко каже, що носити маски на пляжі – це вимога МОЗ. А ще, за її словами, потрібно дотримуватись дистанції у півтора або два метри та правил особистої гігієни. Саме за її рекомендації регіональна комісія комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила посилити контроль та карантинні заходи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У лікарні на Волині медсестрам, які беруть кров у хворих на коронавірус, не доплачують – ЗМІ
Сьогодні, 21:36
Розповіли, чи дотримуються лучани правил карантину на міських пляжах. ВІДЕО
Сьогодні, 21:12
На кордоні з Польщею запрацює ще один пункт пропуску
Сьогодні, 20:43