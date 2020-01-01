вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Розповіли, чи дотримуються лучани правил карантину на міських пляжах. ВІДЕО

Розповіли, чи дотримуються лучани правил карантину на міських пляжах. ВІДЕО
Обласна комісія ТЕБ та НС посилила карантин у місцях масового відпочинку людей, зокрема, на пляжах.

Біля водойм волиняни мають бути у масках та дотримуватися дистанції, розповіла Суспільному головна санітарна лікарка області Наталія Янко.

Зі слів старшого рятувальника Центрального пляжу Павла Суліменко, про рішення комісії він чув. Нових вказівок, щодо заходів безпеки на водоймі від керівництва не отримував.

“Дистанцій люди на пляжі дотримуються. А щодо масок, то ні. З масками на пляжі бути смішно”, – розповідає рятувальник.

Головна державна санітарна лікарка області Наталія Янко каже, що носити маски на пляжі – це вимога МОЗ. А ще, за її словами, потрібно дотримуватись дистанції у півтора або два метри та правил особистої гігієни. Саме за її рекомендації регіональна комісія комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила посилити контроль та карантинні заходи.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: карантин, пляж, маска, коронавірус
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Літній «бум» на волинських озерах під час епідемії COVID-19: що кажуть в ОДА
У День медика підприємець пригостив полуницею працівників інфекційної лікарні Луцька
Луцьк попрощався із загиблим на Сході воїном Іллею Струком. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Володимирі-Волинському після зливи затопило вулицю. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 21:58
У лікарні на Волині медсестрам, які беруть кров у хворих на коронавірус, не доплачують – ЗМІ
Сьогодні, 21:36
Розповіли, чи дотримуються лучани правил карантину на міських пляжах. ВІДЕО
Сьогодні, 21:12
На кордоні з Польщею запрацює ще один пункт пропуску
Сьогодні, 20:43
Готель, ресторан і телеграф: яким був аеродром у Луцьку в міжвоєнний період
Сьогодні, 20:18
Схожі новини
Уряд вирішив не запроваджувати контроль за утилізацією масок та рукавичок Уряд вирішив не запроваджувати контроль за утилізацією масок та рукавичок
02 липень, 06:19
Українців каратимуть за неносіння захисних масок Українців каратимуть за неносіння захисних масок
01 липень, 16:10
Завантаженість лікарень хворими на коронавірус та людьми з підозрою на Волині вперше перевищила 50% Завантаженість лікарень хворими на коронавірус та людьми з підозрою на Волині вперше перевищила 50%
24 червень, 11:20
У одному з районів Волині мають намір зробити карантин жорсткішим У одному з районів Волині мають намір зробити карантин жорсткішим
19 червень, 14:23
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В Україні тотальний суворий карантин запроваджувати не будуть – МОЗ
Сьогодні, 22:25
 0
У Володимирі-Волинському після зливи затопило вулицю. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 21:58
 0
У лікарні на Волині медсестрам, які беруть кров у хворих на коронавірус, не доплачують – ЗМІ
Сьогодні, 21:36
 0
Розповіли, чи дотримуються лучани правил карантину на міських пляжах. ВІДЕО
Сьогодні, 21:12
 0
На кордоні з Польщею запрацює ще один пункт пропуску
Сьогодні, 20:43
 0
Медіа
відео
1/8