Розповіли, чи дотримуються лучани правил карантину на міських пляжах. ВІДЕО





Біля водойм волиняни мають бути у масках та дотримуватися дистанції, розповіла Наталія Янко.



Зі слів старшого рятувальника Центрального пляжу Павла Суліменко, про рішення комісії він чув. Нових вказівок, щодо заходів безпеки на водоймі від керівництва не отримував.



“Дистанцій люди на пляжі дотримуються. А щодо масок, то ні. З масками на пляжі бути смішно”, – розповідає рятувальник.



Головна державна санітарна лікарка області Наталія Янко каже, що носити маски на пляжі – це вимога МОЗ. А ще, за її словами, потрібно дотримуватись дистанції у півтора або два метри та правил особистої гігієни. Саме за її рекомендації регіональна комісія комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила посилити контроль та карантинні заходи.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Обласна комісія ТЕБ та НС посилила карантин у місцях масового відпочинку людей, зокрема, на пляжах.Біля водойм волиняни мають бути у масках та дотримуватися дистанції, розповіла Суспільному головна санітарна лікарка областіЗі слів старшого рятувальника Центрального пляжу, про рішення комісії він чув. Нових вказівок, щодо заходів безпеки на водоймі від керівництва не отримував.“Дистанцій люди на пляжі дотримуються. А щодо масок, то ні. З масками на пляжі бути смішно”, – розповідає рятувальник.Головна державна санітарна лікарка області Наталія Янко каже, що носити маски на пляжі – це вимога МОЗ. А ще, за її словами, потрібно дотримуватись дистанції у півтора або два метри та правил особистої гігієни. Саме за її рекомендації регіональна комісія комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила посилити контроль та карантинні заходи.

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