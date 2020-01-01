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У лікарні на Волині медсестрам, які беруть кров у хворих на коронавірус, не доплачують – ЗМІ

У лікарні на Волині медсестрам, які беруть кров у хворих на коронавірус, не доплачують – ЗМІ
У поліклініці Нововолинської міської лікарні медсестер змушують брати кров у хворих на Covid-19, але не доплачують за це жодної гривні.

Про це розповіла Nvip одна із медпрацівників. Жінка побажала не називати свого імені, оскільки боїться тиску з боку керівництва медустанови.

Уже два тижні медпрацівники добровільно-примусово проводять забір крові у пацієнтів з підозрою на коронавірус і тих, хто вже перехворів ним. Маніпуляції здійснюють медсестри у захисних костюмах, проте керівництво лікарні (Віктор Мороз та його заступниця Наталія Щербак) стверджують, що жодного контакту з пацієнтами немає, відтак доплачувати немає за що.

За словами однієї із медпрацівниць, забір крові у пацієнтів з підозрою на Covid-19 проводять також у Нововолинському центрі первинної медико-санітарної допомоги, однак там усі реєстратори, молодші медсестри, лікарі отримують додатково до зарплати по 300% з березня.

“Наші медсестри того не отримують, у них навіть забрали доплату за шкідливість: хлорку, антибіотики… Забір крові у пацієнтів з підозрою на Covid-19 і тих, хто вже перехворів, здійснюють у захисних костюмах, але коли дівчата питали у заступника головного лікаря Щерби Наталії Сергіївни, чому їм немає доплат, вона відповіла, що вони просто беруть кров, а не контактують з цими людьми”, – поскаржилась працівниця медзакладу.

Аналіз крові на коронавірус у поліклініці беруть щовівторка, середи та четверга і за один день до маніпуляційної приходить близько 30 пацієнтів і з кожним медсестра контактує до 10 хвилин, оскільки перевіряє направлення, чек, робить відповідні записи та безпосередньо бере кров.

“Якщо людина перехворіла Covid-19, то за аналіз вона платить 151 гривню до лікарняної каси. Якщо людина контактували з хворими, то 155 гривень… Це більше 4 тисяч гривень надходжень на день, якщо 30 пацієнтів. Якийсь відсоток повинен йти у доплату, але головний лікар Віктор Мороз так не думає. Чи може ті кошти не доходять?” – розповіла медпрацівниця.

Відомо, що медсестра з маніпуляційного кабінету отримує заробітну плату трохи більше 3900 гривень.

“Медпрацівники, які працюють в таких умовах, щодня наражають на небезпеку себе і своє здоров’я за такі мізерні гроші, а керівництво лікарні стверджує, що контакту нема”, – каже медик.

Певно, “вічний” головний лікар Віктор Мороз бере приклад з “вічного” мера Віктора Сапожнікова, який теж часто вдається до ігнорування існуючих проблем або ж просто закриває на них очі. Наслідки керування пана Мороза очевидні: мало того, що у лікарні та поліклініці не вистачає персоналу, то він ще й не виплачує їм обіцяних державою коштів.


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Теги: медсестра, кров, доплата, лікарня, Нововолинськ
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