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Міністр розвитку громад «зацінив» сучасний спортмайданчик у школі на Волині. ФОТО

Міністр розвитку громад «зацінив» сучасний спортмайданчик у школі на Волині. ФОТО
Такий висновок зробив Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов після ознайомлення із ходом капітального ремонту та улаштування спортивного майданчика зі штучного покриття загальноосвітньої школи І-ІІІ ст в смт Турійськ.

Про це повідомили в управлінні інформаційної політики та цифрової трансформації облдержадміністрації.

Однак щоб отримати повноцінний навчальний заклад потрібно ремонтувати внутрішні приміщення та класи. Тож місцеве керівництво запевнило, що працює над цим та вже включили цей проєкт у другу чергу будівництва.

Міністр розвитку громад «зацінив» сучасний спортмайданчик у школі на Волині. ФОТО
Міністр розвитку громад «зацінив» сучасний спортмайданчик у школі на Волині. ФОТО

До слова, об’єкт включений до переліку проєктів спортивної інфраструктури, які будуються в рамках програми Президента України «Велике будівництво». Загальна кошторисна вартість ремонтних робіт становить майже 20 мільйонів гривень. Потужність спортивного майданчика 370 учнівських місць, площа – 2604 м².

Міністр розвитку громад «зацінив» сучасний спортмайданчик у школі на Волині. ФОТО

Оглянувши хід ремонтних робіт Олексій Чернишов позитивно відзначив новостворений спортивний майданчик, будівельна готовність якого становить 100 %. Тож уже у новому навчальному році школярі Турійської школи матимуть можливість займатися спортом на сучасному майданчику.

Міністр розвитку громад «зацінив» сучасний спортмайданчик у школі на Волині. ФОТО
Міністр розвитку громад «зацінив» сучасний спортмайданчик у школі на Волині. ФОТО
Міністр розвитку громад «зацінив» сучасний спортмайданчик у школі на Волині. ФОТО
Міністр розвитку громад «зацінив» сучасний спортмайданчик у школі на Волині. ФОТО

«Це – супер. Сучасний та модернізований спортивний майданчик, гарний фасад навчального закладу, – наголосив Олексій Чернишов. – Сьогодні ми оглянули об’єкт спортивної інфраструктури. Але сподіваюся, що наступного разу ви запросите мене на відкриття відновленої школи. Для нас усіх важлива цілісна картина навчального закладу, яка забезпечить комфортне навчання для учнів».

Міністр розвитку громад «зацінив» сучасний спортмайданчик у школі на Волині. ФОТО
Міністр розвитку громад «зацінив» сучасний спортмайданчик у школі на Волині. ФОТО

За словами представників місцевої влади та керівництва навчального закладу, школа буде опорною, в якій навчатимуться діти із навколишніх населених пунктів. Тож сподіваються на фінансову підтримку держави для внутрішніх ремонтних робіт.

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Теги: спортивний майданчик, Олексій Чернишов, школа, Турійськ, будівництво
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